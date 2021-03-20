Американським сім'ям виділять до 7 тисяч доларів допомоги на поховання родичів, які померли від коронавірусу.

Із квітня Федеральна агенція США із надзвичайних ситуацій почне виплачувати американським сім'ям до 7 тисяч доларів, щоб допомогти компенсувати їхні витрати із 20 січня 2020 року, що пов'язані із похованням родичів, які померли від коронавірусу, повідомляє USA Today. Для цього в бюджеті агенції передбачено спеціальний фонд у 2 мільярди доларів - це частина прийнятого минулого тижня пакету стимулювання економіки.

Виплати покриють витрати родин на гроби, урни та надгробки, натомість витрати на квіти, поминальні обіди та транспортування гостей не покриватимуть.

Тим часом, на тлі пришвидшення темпів вакцинації населення, у США стрімко поширюється новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, пише CNN. Цей різновид на 50% швидше передається й на 64% більш смертоносний, ніж оригінальний штам, повідомляють науковці.

За словами головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі, зараз від 20 до 30 відсотків усіх випадків коронавірусу в Америці припадають саме на цей штам вірусу.

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