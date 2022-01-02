У США рекордна кількість шпиталізацій із коронавірусом серед дітей

На тлі поширення високозаразного штаму COVID-19 "Омікрон" днями у США на 66% зросла кількість шпиталізацій із коронавірусом серед дітей, повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Reuters із посиланням на CDC вказує на те, що від коронавірусу щеплені лише менш ніж чверть американців, молодших за 18 років.

Але також значна частина маленьких пацієнтів - занадто юні для щеплень, адже вакцинація від коронавірусу у США затверджена для дітей від 5 років. Саме тому експерти, зокрема, з Американської академії педіатрії наголошують на важливості імунізації для дорослого населення і старших дітей, аби захистити малюків та інші вразливі категорії населення.

Лікарі іще не можуть сказати напевне, чи "Омікрон" спричиняє серйозніші наслідки для дітей, але зростання випадків шпиталізації зумовлює надзвичайно висока заразність цієї мутації вірусу, пише Reuters.

Як пише ABC News, науковці вважають, що найтяжчими для країни будуть наступні шість тижнів, адже цей вірус "процвітає взимку".

Тим часом, аби зупинити поширення коронавірусу серед дітей, французька влада ввела обов'язкове правило про носіння масок для усього населення, старшого за 6 років. Зобов'язання поширюється на всі громадські приміщення, а також на громадські місця на вулиці у великих містах, як-то Париж та Ліон.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що в Сполучених Штатах встановлено новий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 300 тисяч нових випадків за добу. Але, як підкреслила директорка CDC Рошель Валенські, рівень шпиталізацій і смертей через COVID-19 в країні - порівняно низький.

У матеріалі використано джерела: англомовна редакція "Голосу Америки", CNN, ABC News, Reuters ​

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