У США - новий рекорд заражень коронавірусом, але порівняно низький рівень шпиталізацій і смертей

У США встановлено новий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 300 тисяч нових випадків за добу, повідомляє USA Today. Це зростання на 82%, порівняно із минулим тижнем.

Загалом темпи зараження зростають у 47 штатах, а також в Окрузі Колумбія та Пуерто-Ріко. Експерти пов'язують це, зокрема, із сезоном свят, коли американці почали частіше бачитись із родичами та друзями. Головний імунолог країни Ентоні Фаучі закликав американців утриматись від велелюдних святкувань Нового року.

Водночас, як підкреслила директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC) Рошель Валенські, рівень шпиталізацій і смертей через COVID-19 в країні - порівняно низький.

Вона зазначила, що новий штам "Омікрон", який, як припускають науковці, призводить до менш тяжкого протікання хвороби, продовжить ширитися країною.

При цьому, як пише CNN із посиланням на Американську академію педіатрії, у США стрімко зростає кількість шпиталізацій із коронавірусом серед дітей, які здебільшого нещеплені. Саме тому експерти наголошують на важливості вакцинації для дорослого населення і дітей від 5 років, аби захистити малюків, яких іще не можна вакцинувати.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що дослідники з Південної Африки виявили, що люди, інфіковані штамом коронавірусу "Омікрон", можуть виробляти посилений імунітет до штаму "Дельта". Науковці заявили, що природній захист організму особливо посилився серед вакцинованих.

У матеріалі використано джерела: англомовна редакція "Голосу Америки", CNN, USA Today

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