Нова хвиля коронавірусу у США та Європі?

З огляду на початок нового навчального року та наближення сезону грипу низка країн світу фіксує нове погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

У США новою "гарячою точкою" пандемії стали університети. Із 25 нових джерел спалаху вірусу в країні 19 - громади, де мешкає дуже багато студентів. Серед них - університети у Вірджинії, Техасі, Північній Кароліні, Іллінойсі, Джорджії, Айові та в інших штатах.

Загалом із 50 штатів лише 6 декларують зменшення кількості випадків, у решті - фіксують стрімке зростання. Американські медики також закликають громадськість вакцинуватись від грипу, аби уникнути подвійного захворювання на грип та COVID -19.

У Європі також спостерігають "дуже серйозну ситуацію", заявляє ВООЗ. За останні два тижні більше половини країн повідомили про 10% зростання нових випадків, за деякими показниками швидкість поширення перевищує цифри, які фіксували у березні.

На тлі побоювань про другу хвилю пандемії уряди запроваджують нові заборони й обмеження. Зокрема, у Великій Британії щотижня подвоюється кількість хворих. У Німеччині розміщують нові локальні пункти тестування на коронавірус і забороняють збиратись понад п'ятьом людям разом.

Тим часом в Україні критеріям пом’якшення карантину не відповідають Київ та 22 області, повідомляє МОЗ. Зокрема, у Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 151,2 на 100 тисяч людей. Станом на ранок 21 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 178 353 українців, 3583 людини померли, одужали – 78 184.

Також, як повідомляло Радіо Свобода, незаконно окупований Крим випередив Росію і встановив рекорд COVID-19. За темпами зараження коронавірусом у серпні анексований півострів випередив усі регіони сусідньої Росії, Севастополь – на третьому місці.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 31 мільйон, померли понад 961 тисяча людей, одужали більш ніж 21 мільйон.​ У США зафіксовано майже 200 000 смертей від коронавірусу і 6,8 мільйона випадків заражень,

Дивіться також: Як українці рятувалися від токсичного повітря у Каліфорнії. Відео