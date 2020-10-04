Через COVID у президента Трампа пандемія знову стала ключовою темою передвиборчої кампанії - медіа

Через те, що днями у президента Трампа виявили COVID-19, пандемія знову стала ключовою темою передвиборчої кампанії у США, пише Fox News.

"Після місяців глузування над колишнім віце-президентом за його невелику кількість особистих зустрічей із виборцями у розпал пандемії коронавірусу і висміювання його за "переховування у підвалі" його будинку у Делавері, зараз саме Трамп змушений відкладати події за місяць до виборів президента 3 листопада, а мільйони американців уже проголосували за відкріпними талонами або на передчасному голосуванні", - зазначає Fox News.

Джозеф Байден, суперник Байдена на президентських перегонах, тим часом активно продовжує свою кампанію. У понеділок він вирушає до Флориди, що належить до штатів, які можуть вирішити долю виборів.

Виступаючи в суботу у штаті Мічиган побажав президенту і першій леді швидкого одужання і заявив, що знову був протестований на коронавірус і отримав негативний результат. Він також підкреслив, що питання пандемії - не політичне питання.

"Ми повинні ставитись до цього вірусу серйозно, він не закінчиться сам собою. Ми маємо грати свою роль: дослухатись науковців, мити руки, дотримуватись соціального дистанціювання, носити маски у публічних місцях і закликати інших робити те саме, а також мати загальнодержавне розпорядження носити маски", - сказав Байден.

Сам президент Трамп у Twitter ввечері 3 жовтня він повідомив, що почувається "набагато краще" і сподівається "скоро повернутися" для завершення виборчої кампанії. "Ми працюємо над тим, щоб повернути мене назад (до участі у кампанії - прим. ГА), я повинен повернутися, тому що ми досі повинні повернути велич Америці. Ми чудово порались, але ще залишаються певні кроки, ми повинні закінчити роботу. І думаю, я повернусь скоро".

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Водночас, USA Today повідомляє, що загалом у Сполучених Штатах у п'ятницю зафіксували рекордну для останніх двох місяців кількість нових випадків коронавірусу за добу - 54,441 новий випадок. Найбільшу за увесь час кількість нових заражених підтвердили 16 липня - 77,362 за добу. Водночас, показники смертності не зростають протягом останніх тижнів - близько тисячі пацієнтів за добу.

Найстрімкіше зростання захворюваності спостерігають у відносно малонаселених штатах, які мали низькі показники навесні - Кентуккі, Монтана, Небраска, Північна Дакота й Вісконсин.

Загалом рівень виявлення позитивних випадків під час тестування у США зберігається у межах 5%, у вересні цей показник сягав 8%. Хоча цей показник коливається від штату до штату, наприклад, 2,8% в Огайо, але 22% у Вісконсині.

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