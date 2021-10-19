Перехворіти на COVID-19 чи вакцинуватись, чи можна поєднувати різні вакцини і чи вони захистять від штаму "Дельта"?

Вакцинація від COVID-19 після того, як людина перехворіла на коронавірус, на думку дослідників, надає найсильніший імунітет, пише USA Today. Саме такі рекомендації вакцинуватись навіть тим, хто переніс хворобу, вважають у Центрах з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Чому просто перехворіти на коронавірус - недостатньо?

Як і після більшості інших вірусів, люди, що підчепили COVID-19, мають природній імунітет. Але науковці й досі не знають, як довго він триває і наскільки важко має захворіти людина, щоб її організм виробляв сильну імунну пам'ять. Дослідники припускають, що безсимптомна й легка форми хвороби надають організму менше захисту, ніж важчі форми.

Також, за даними деяких досліджень, імунітет в людей, що вже давно перехворіли на попередні штами коронавірусу, може бути недостатнім, щоб захистити їх від подальших штамів, як-то "Дельта".

При цьому, як говориться у дослідженні, опублікованому у журналі Science, мРНК-вакцини дуже дієві принаймні протягом 6 місяців після імунізації, при чому захист для молодшого й здоровішого населення вищий, ніж для літніх людей. Однак і ризик ускладнень від хвороби для старшої вікової групи набагато вищий. Через це медики не радять ризикувати й прагнути заразитись і досягти таким чином природного імунітету.

Натомість найбезпечніший варіант, як свідчать нові дослідження - щеплюватись навіть для тих людей, які заразились: через 3-6 місяців після перенесеної хвороби. Такі люди отримують набагато сильніший "гібридний імунітет", розповів Ворнер Гріні, вірусолог Інституту Гледстоун.

Чи можна поєднувати вакцини від різних виробників?

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у США вже схвалили "дози-посилювачі" вакцини Pfizer/BioNTech, на розгляді - відповідне рішення щодо Moderna​ і Johnson & Johnson​. Наступний крок, як пише CNN, - офіційне схвалення з боку Адміністрації з контролю за харчами та ліками поєднання різних типів вакцин.

Хоча точного формулювання майбутнього рішення медіа ще не повідомляють, найімовірніше, йтиметься про загальний офіційни дозвіл отримувати імунізацію проти коронавірусу від різних виробників. Раніше Національні інститути здоров'я оприлюднили інформацію, що комбінування різних препаратів викликає імунну відповідь, зокрема, проти "Дельта" штаму.

Як зазначає CNN, найбільше американську владу непокоїть категорія населення, що отримала одну дозу препарату Johnson & Johnson, яка має меншу ефективність, ніж новітні мРНК-розробки Pfizer і Moderna. Новий дозвіл, ймовірно, допоможе цим людям комбінувати препарати для сильнішої імунної відповіді організму.

Яка ситуація із коронавірусом у США та в Україні?

За даними CDC, США у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом, а також нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного "Дельта" штаму коронавірусу.

Станом на 17 жовтня в Америці повністю щеплено 189 мільйонів людей, при чому кожен сьомий імунізований літній американець уже отримав укол-підсилювач. Загалом же у країні пандемія забрала 726 тисяч життів.

Із поступовим виходом США з пандемічних обмежень президент Джо Байден заявив, що держава рухається у "правильному напрямку" в боротьбі з пандемією і висловився на захист вимог щодо обов'язкової вакцинації, які запроваджуються у державних установах і великих корпораціях.

В Україні ж набирає сили третя хвиля коронавірусу, зафіксовано майже 16 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 за добу. За даними МОЗ, кількість летальних випадків збільшилася на 22% за тиждень, а нових випадків захворювання - на 11%. Наразі щеплення отримали лише 6,4 мільйонів людей, при тому, що вакцин в країні є 14 мільйонів доз вакцин, пише Радіо Свобода. Від початку пандемії через коронавірус померла понад 61 тисяча українців.

Загалом же у світі коронавірус забрав 4,9 мільйонів життів, свідчить статистика Університету Джонса Гопкінса.

У матеріалі використано джерела: USA Today, Science, CDC, Johns Hopkins University, CNN, Радіо Свобода.

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