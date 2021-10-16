Урядові експерти США схвалили вакцину Johnson & Johnson для ревакцинації

У п'ятницю консультативна рада федерального Управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA - англ.) одноголосно схвалила застосування вакцини компанії Johnson & Johnson для ревакцинації проти коронавірусу.

«Доза-посилювач» вакцини J & J схвалена для американців старших за 18 років, за умови, що її прищеплюють не раніше ніж за два місяці після першої дози вакцини.

Раніше американські ЗМІ повідомили про результати дослідження, яке вказало, що для людей щеплених однодозовою вакциною J & J ефективнішим для посилення імунітету могло би бути щеплення вакцинами-посилювачами виробництва Pfizer, Moderna, а не повторне щеплення вакциною J & J. Важливо, що дослідження було опубліковано не у рецензованому науковому виданні.

Коментуючи дані дослідження, доктор Джон Бейгель з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США застеріг щодо інтерпретації його даних, і наголосив, що справжнім висновком є те, що усі три вакцини схвалені у США є ефективними у якості посилювачів.

У ході слухань щодо J & J члени консультативної ради FDA звернули увагу на більш низький рівень антитіл, які виробляються у щеплених вакциною J & J, в порівнянні з вакцинами Pfizer і Moderna. У зв'язку з цим експерти поцікавилися у представників Johnson & Johnson, чи не можна зробити вакцину двухдозовою. Нагадаємо, що на даний момент достатнім вважається одне щеплення J & J.

Один з розробників вакцини, доктор Ден Баруш, представив дані дослідження, згідно з яким рівень антитіл від вакцини J & J був «істотно нижчим», ніж у мРНК-вакцин, але «імунна відповідь залишалась стійкою».

Доктор Ерік Рубін, експерт з інфекційних захворювань, який представляє факультет охорони здоров'я Гарвардського університету, заявив, що очікує, що друге щеплення J & J буде безпечним для здоров'я, а також вказав на необхідність повторних доз через меншу ефективність першої дози вакцини.

У консультативній раді FDA уточнили, що розглянуть пропозицію групи вчених називати друге щеплення J & J «повторною дозою», а не «ревакцинацією».

Нагадаємо, минулого місяця у США була офіційно схвалена «доза-посилювач» вакцини Pfizer/BioNTech. 14 жовтня консультативна рада FDA також одноголосно підтримала ревакцинацію препаратом Moderna для американців у віці 65 років і старше і тих, хто знаходиться в групі підвищеного ризику через можливих ускладнень від COVID-19, або ж ризикує захворіти через особливості своєї професії.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", NPR.

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