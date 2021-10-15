Байден: США рухаються у "правильному напрямку" у боротьбі з пандемією

Президент США Джо Байден напередодні заявив, що країна рухається у «правильному напрямку» в боротьбі з пандемією коронавірусу і висловився на захист вимог щодо вакцинації, які запроваджуються по всій країні у державних установах і великих корпораціях.

Виступаючи в Білому домі, Байден зазначив, що в країні залишилося близько 66 мільйонів нещеплених людей, тоді як в липні їх було близько 100 мільйонів.

«Ми рухаємося у правильному напрямку, - сказав Байден, - але не можна здаватися зараз. Будь ласка, зробіть щеплення. Саме так ми зможемо залишити цю пандемію позаду».

По всій країні знижується статистика захворюваності, госпіталізації і смертності.

Минулого тижня щодня реєстрували в середньому по 86 000 випадків захворювання, що на 15 000 менше, ніж тижнем раніше.

Університет Джонса Гопкінса заявив, що добова смертність зараз на 200 осіб менше, ніж під час останнього сплеску COVID-19, але від вірусу як і раніше вмирають приблизно 1500 осіб на день.

Як раніше відзначав американський канал ABC News, дані Університету Джонса Гопкінса також вказують, що цього року від коронавірусу вже померло більше американців, ніж за весь 2020-й рік.

"Дивовижно, що [деякі критики екс-президента Трампа твердили] Трамп особисто вбив всіх тих, хто помер від COVID-19 під час його президентства, а от на Байдена не покладають відповідальність за жодну смерть від COVID-19 за його президентства", - твітує критик Байдена, у минулому журналіст-розслідувач Гленн Грінвальд.

"Вся виборча кампанія Джо Байдена будувалась на його аргументах з підвалу (критики Байдена закидали йому буціто низьку активність під час виборчої кампанії і заявляли, що він вів її із власного помешкання - прим. ГА), що він захистить країну від COVID-19, слідуючи “науці”. Але за його адміністрації більше американців померли від COVID-19 у 2021-му році, ніж у 2020-му році за Трампа", - твітує американський політичний коментатор Клей Тревіс.

Багато республіканців, в тому числі двоє потенційних супротивників Байдена на президентських виборах 2024 року губернатор Техасу Грег Ебботт і губернатор Флориди Рон ДеСантіс, піддали критиці позицію президента щодо обов'язкової вакцинації, назвавши це зазіханням на свободу людей ухвалювати власні рішення щодо здоров'я.

Байден сказав: «Стає все більше даних, які показують, що вимоги щодо вакцинації працюють».

«Правила вакцинації не повинні стати ще одним питанням, що роз'єднує нас», - підкреслив він.

Президент розпорядився, щоб всі американські підприємства, де працює 100 і більше осіб, зобов'язали співробітників зробити щеплення або регулярно здавати аналізи на COVID-19.

Крім того, Байден зобов'язав вакцинуватися військовослужбовців, а також 2,5 мільйона співробітників федеральних держустанов.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", через дев'ять місяців після вступу на посаду підтримка президента Джо Байдена серед американців знижується. Аналітики кажуть, що найбільш різке падіння рівня підтримки президента відбулось серед незалежних виборців (які не ідентифікують себе як республіканці чи демократи - прим.).

У Республіканській партії звинувачують Байдена у негативних явищах в економіці США та нинішній ситуації із пандемією.

"Байден успадкував від президента Трампа динамічну економіку та рекордний прогрес у розробці вакци. Він все це змарнував", - твітує сьогодні голова Національного комітету Республіканської партії Рона Макданіел.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, з 332 мільйона чоловік, які проживають в США, повністю вакциновані близько 188 мільйонів, а майже 9 мільйонів чоловік вже пройшли ревакцинацію.

За останні 19 місяців вірус забрав життя більше 716 000 чоловік в США, а кожен день реєструється близько 90 000 нових випадків, хоча і смертність, і захворюваність знижуються вже протягом місяця.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ABC News.

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