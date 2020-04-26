В Ухані виписали всіх пацієнтів із COVID-19, - каже китайська влада

Китайська влада повідомила, що 26 квітня з лікарень Уханю виписали усіх пацієнтів, які хворіли на COVID-19, пише Reuters. Саме в Ухані, як вважається, стався перший спалах нового коронавірусу, що перетворився на світову пандемію.

В Ухані загалом заразились 46 тисяч людей (понад половина усіх випадків зараження у Китаї) і померли 3,869 (це 84% від усіх смертей у Китаї), кажуть офіційні представники Китаю.

Місто перебувало під повним безпрецедентним карантином, людям забороняли виходити на вулицю, було закрито всі підприємства й заклади, рух громадського транспорту був повністю зупинений. Але із середини квітня за відсутності нових підтверджених випадків зараження в Ухані почали послаблювати обмеження.

Раніше представники адміністрації Білого дому та сам президент Трамп висловлювали недовіру офіційним даним китайської влади як щодо походження вірусу, так і щодо справжньої кількості загиблих і заражених. Зокрема, державний секретар Майк Помпео заявляв, що Китай не дає науковцям США дослідити походження коронавірусу, а американські експерти розслідували, зокрема, версію, що джерелом поширення вірусу могла стати лабораторія в Ухані.

Раніше Дональд Трамп казав, що Китай міг "знати про свою відповідальність" у пандемії і також неодноразово звинувачував ВООЗ у прихильності до Китаю.

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