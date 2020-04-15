Трамп припиняє фінансування ВООЗ, закидаючи їй упередженість на користь Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши ВООЗ у “20-разовому збільшенні” випадків коронавірусу у світі.

На думку Трампа ВООЗ вдалася до “катастрофічного рішення”, коли виступила проти обмежень на пасажирське сполучення з Китаєм і поставила “політичну коректність вище заходів, які оберігали життя”.

ВООЗ провалила свій головний обов’язок і повинна відповідати.

Цього рішення очікували, бо Трамп неодноразово заявляв про свої наміри, звинувативши ВООЗ у прихильності до Китаю.

США надають ВООЗ більше, ніж будь-яка інша країна; 2019 року американський внесок перевищував 400 мільйонів доларів, що становило близько 15% бюджету організації.

Дональд Трамп обурено реагував на критику дій його адміністрації в умовах пандемії і покладав відповідальність на ВООЗ.

Трамп доводить, що організація не виконала свій “засадничий обов’язок”, бо не провела розслідування початкових повідомлень про появу вірусу в Китаї у грудні минулого року.

Зараз не час для цього.

Президент сказав, що замороження фондів ВООЗ, яка є агенцією ООН, триватиме “від 60 до 90 днів” на час аналізу її дій в умовах пандемії коронавірусу.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Ґутерріш негайно відреагував заявою про підтримку ВООЗ: “Я вважаю, що Всесвітню організацію охорони здоров’я треба підтримувати, бо це дуже важливо для намагань світу перемогти у війні проти Ковід-19”.

“Коли ми остаточно перегорнемо сторінку цієї епідемії, тоді має бути час озирнутися, щоб з’ясувати, як ця хвороба з’явилася і так катастрофічно швидко поширилася планетою, а також, як усі причетні реагувати на кризу. Але зараз не час для цього”, - сказав Ґутерріш.

Негативно на рішення Трампа щодо ВООЗ відреагували також його політичні опоненти у Вашингтоні.

“Відмова фінансувати ВООЗ у розпал найгіршої пандемії сторіччя схожа на відмову постачати набої союзнику під час наступу ворога”, - сказав чільний сенатор від Демократичної партії Патрік Лігі.

Лігі заявив, що “Білий дім усвідомлює власні провальні дії у відповідь на кризу, від самого початку ігноруючи чисельні застереження, марнуючи цінний час, відкидаючи медицину, порівнюючи Ковід-19 зі звичайною простудою і запевняючи, що усе буде гаразд”.

До критики президента долучився Наглядовий комітет Палати представників, який у спеціальному листі заявляє, що звинувачення Трампа на адресу ВООЗ “відображає вражаючи рівень лицемірства, з огляду на його власну улесливість і вихваляння президента Сі Цзіньпіна та китайського уряду за дії в умовах цієї кризи”.

Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що згоден з критикою Трампа на адресу ВООЗ, зокрема стосовно підтримки організацією рішення Китаю заново відкрити ринки, де продають живих диких тварин і забивають їх на місці для споживання у їжу.

Існують припущення, що вірус з’явився на одному з таких ринків у місті Ухань.

“Але попри це зауваження, ВООЗ також є організацією, яка виконує багато важливої роботи, зокрема в нашому тихоокеанському регіоні, і ми тісно з нею співпрацюємо”, - сказав Моррісон в інтерв’ю австралійському радіо.

Австралійський керівник закликав “не виливати дитину разом з купіллю”, заявивши, що організація при цьому не повинна уникати критики.

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