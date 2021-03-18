Міжнародна спільнота засудила чергові намагання Росії представити світу «спотворену ситуацію в Криму»

Низка держав-членів ООН, серед яких США, Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Балтійські країни, виступили зі спільною заявою у відповідь на проведення Росією неформальної зустрічі у форматі Арріа, присвяченої Криму.

«Ми засуджуємо порушення Росією прав людини та нарощування військ в Криму. Ми рішуче відкидаємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастопіль. Дії Росії викликають загальне занепокоєння та суперечать міжнародному праву», - значиться у заяві.

Окрім того, країни зазначають, що подія «спотворила реалії», в яких живуть люди в Криму, та слугувала лише інтересам російської окупації: «Якщо Росія справді зацікавлена у підвищенні розуміння ситуації в Криму, вона би негайно та безперешкодно відкрила доступ до Криму представникам ООН, ОБСЄ та Ради Європи, а також працівникам гуманітарних служб та міжнародних місій з моніторингу прав людини».

У заяві також згадали зустріч у форматі Арріа: «Крим: сім років порушення суверенітету і територіальної цілісності України», яка відбулася 12 березня за ініціативи Естонії та була підтримана 23 країнами: «Як ми бачили 12 березня, Україна має підтримку міжнародного співтовариства в захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Ми закликаємо Росію негайно зупинити окупацію та порушення прав людини, а також випустити усіх політичних в`язнів».

Оксана Макарова, новопризначена посолка України в США, на сторінці у Фейсбук також подякувала Постійному Представнику України при ООН Сергію Кислиці, а також усій команді представництва «за гарну роботу по відстоюванню навіть не просто інтересів України, а правди і інтересів всього цивілізованого світу. І дякуємо всім наших партнерам і друзям - Австралії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Чеській республіці, Естонії, Франції, Грузії, Німеччині, Ірландії, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії, Польщі, Словаччині, Великобританії та звичайно, Сполученим Штатам Америки за відданість принципам і цінностям».

Російська зустріч у форматі Арріа стала відповіддю на аналогічний неформальний захід високого рівня «Крим: сім років порушення суверенітету і територіальної цілісності України», який був ініційований Естонією 12 березня.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звертає увагу на те, що минулого року свою Аррію у відповідь росіяни провели 21 травня. Нагадаємо 18-21 травня 1944 тривала депортація кримських татар. Цього року, зазначає він, Москва вирішила не чекати. «Росія славиться своїм візантійським символізмом. Вона не могла не скористатися датою 17 березня 14-го року, для того щоб поповнити свої пропагандистські зусилля», - додає Кислиця.

Сама зустріч була побудована на виступах так званої кримської «громадськості», а також представників різних національних меншин: українців, білорусів та болгар. Як зазначив, відкриваючи захід, Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, росіяни намагалися вмовити організаторів Аррії 12 березня, провести спільний захід, де мали би «лунати» голоси жителів Криму, проте їм відмовили. Тому на Аррії 17 березня, виходячи з концепції російських дипломатів, світ, нарешті, «почув», що насправді, за версією окупантів, відбувається в окупованому Криму.

Показово, що так звана представниця української громади – Анастасія Грідчина – виступала російською мовою та вітала «повернення» Криму до Росії, так само, як і представник спільноти білорусів Роман Чегрінцев. Відкривав захід Чінгіз Якубов, ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету.

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, риторикою виступів «громадськості» не здивований. «Що стосується Анастасії та Романа, я їх часто бачу на міжнародних майданчиках. Це така «солодка парочка». Бо вони нічим не відрізняються ані в риториці, ані в поведінці. Це люди, яким сказали, що вони – уособлюють та мають презентувати українську та білоруську громаду Криму. І вони намагаються максимально відпрацювати завдання, яке на них покладене окупантами», - пояснив він в ексклюзивному коментарі «Голосу Америки».

За його словами в Криму не може бути особистої та вільної думки. «Ти можеш її кілька разів сказати, але потім до тебе прийдуть. Тим більше в Криму не може бути думки, яка претендує на уособлення від якоїсь групи, якщо ця думка не узгоджена з владою», - додав Чубаров.

Він також зазначив, що на зустрічі Якубов, насправді, представляв не «громадськість», а владу, адже він є депутатом Державної ради Республіки Крим. «У відповідь на ці заяви Якубова та інших, я би зараз міг наводити десятки брутальних порушень прав людини з боку окупаційної влади. Тільки вчора кримським татарам, яких судили в Ростові-на-Дону за звинуваченнями у націоналізму, відмовили навіть у перекладачі», - розповідає він.

Чубаров також звертає увагу: незважаючи на намагання окупаційної влади представити позицію мешканців півострова щодо анексії як монолітну підтримку, ситуація не настільки однозначна. Аналіз соціальних мереж показує, що серед тих людей, які мали абсолютно проросійську позицію та вітали «повернення Криму Росії», поширюються антиросійські настрої.

«Так звані «кримнашисти» в жаху від того, що відбувається в Криму: як нищиться екологія, як розбазарюються землі. Вони пишуть про те, що весь російський криміналітет дістався до кримської землі та хижацьки накинувся на неї», - підводить риску Чубаров.

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