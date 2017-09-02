Незбагненні атаки проти американських дипломатів на Кубі продовжувались ще минулого місяця

У п’ятницю Державний департамент США повідомив, що інциденти акустичних атак на американських дипломатів у столиці Куби Гавані продовжувались ще минулого місяця. Ці атаки спричинили різні серйозні медичні симптоми у дипломатів, повідомляє CNN.

Держдепартамент заявив, що слідство в цій справі продовжується, і кожен з випадків вивчається після отримання нової інформації. До цього часу підтверджено, що вони мали вплив на здоров’я 19 американських державних службовців.

Минулого тижня представниця Державного департаменту Гедер Науерт заявила, що інциденти, які почалися торік, за всіма ознаками, припинилися.

Цього тижня, профспілка, яка представляє інтереси американських дипломатів, висловила занепокоєння з приводу серйозності симптомів «акустичного переслідування».

Представники Американської асоціації закордонної служби розмовляли з десятьма службовцями, які «зазнали шкод для свого здоров’я в результаті цих атак», сказано у заяві.

«Діагноз включає середньої серйозності пошкодження мозку, повну втрату слуху, болі голови, втрату балансу тощо. Профспілка закликала Державний департамент і уряд США надати відповідну опіку постраждалим і докласти зусиль, щоб такі інциденти не повторювались у майбутньому.

Уперше про інциденти повідомила газета The Washington Post через кілька тижнів після того, як Державний департамент визнав, що американські дипломати пережили «ряд фізичних симптомів» після «інцидентів», які розпочалися наприкінці 2016 року.

Високопоставлені службовці Державного департаменту заявили, що ймовірною причиною була «акустична атака» за допомогою звукового пристрою.

Два американські дипломати в результаті атаки зазнали довготермінової шкоди для здоров’я, вони втратили слух і не змогли повернутися до праці на Кубі. У відповідь на це з Вашингтона видворено двох кубинських дипломатів. Про це минулого місяця повідомили три джерела американського уряду.

Хоча атаки, за всіма ознаками, припинилися, невідомо, чим керувалися виконавці. Слідство в цій справі продовжується за участі Федерального бюро розслідувань.

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