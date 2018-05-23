Американські фірми з кібербезпеки попереджають про можливий план Росії здійснити атаку на Україну

Комп’ютерна компанія Cisco Systems попередила в середу, що хакери заразили щонайменше п’ятсот тисяч раутерів і приладів зберігання даних у десятках країн усього світу у підготовці до можливої кібератаки проти України наступного місяця.

Відділ з питань кібер-розвідки Талос заявив, що, на його думку, за кампанією стоїть російський уряд, тому що дуже модерна програма VPNFilter має код спільний з програмним забезпеченням, яке використовувалося під час кібератак, до яких, на думку американського уряду, причетна Росія.

Компанія Cisco Systems ознайомила про це групу неприбуткових фірм, відому як Cyber Treat Alliance (Альянс кіберзагрози), до якої входять Сisco, Symantec, McAfee, Palo Alto та інші фірми з кібезбезпеки. Ці фірми планують оприлюднити поперердження в середу після того, як Сisco надіслало сигнал тривоги.

Попередження надаватимуть технічні дані, які користувачі можуть використити для опізнання й послаблення атаки, заявив високопоставлений представник Альянсу кіберзагрози Майкел Деніел.

Одна річ, яка робить вірус особливо згубним, є те, що він включає самознищуючий механізм, який уможливлює хакерам дистанційно усунути вірус і водночас змінити заражену установку, усуваючи програмне забезпечення компаній, що дозволяє їх діяльність.

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