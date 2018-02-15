Білий дім звинуватив Росію у кібернападі на Україну, пообіцяв "наслідки" - заява

У червні 2017-го року російські військові здійснили найбільш руйнівну кібератаку в історії, яка завдала рекордних збитків

Адміністрація США назвала вірус НеПетя операцією російських військових та "найбільш руйнівною кібератакою в історії". Про це йдеться у заяві Білого дому.

"У червні 2017-го року російські військові здійснили найбільш руйнівну кібератаку в історії, яка завдала рекордних збитків", - йдеться у заяві.

"Кібератака, яка отримала назву "НеПетя", швидко поширилась усім світом, призвівши до мільярдних збитків у Європі, Азії, Північній та Південній Америці. Атака була частиною зусиль Кремля дестабілізувати Україну. Вона ще очевиднішне вказує, що Росія відірграє роль у конфлікті в Україні. Це була безвідповідальна, нерозбірлива кібератака, яка отримає відповідь на міжнародному рівні", - відзначає Білий дім.

Це була безвідповідальна, нерозбірлива кібератака, яка отримає відповідь на міжнародному рівні

Як відомо, влітку 2017-го року масштабне поширення вірусу Петя (НеПетя) паралізувало роботу українських урядових установ, бізнесу. Незабаром вірус поширився на інші країни.

Раніше уряд Великої Британії заявив, що Росія несе відповідальність за кібератаки з використанням даного вірусу.

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