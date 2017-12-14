Попередження конфлікту НАТО-Росія назвали пріоритетом США - доповідь Council on Foreign Relations

Провідні американські експерти із закордонної політики віднесли військове протистояння між НАТО та Росією до групи найнебезпечніших можливих конфліктів майбутнього 2018-го року, попередження яких має стати пріоритетом для уряду США. Повний перелік загроз викладено в "Опитуванні з приводу пріоритетів у галузі попередження конфліктів", яке днями оприлюднили у впливому аналітичному центрі "Рада із міжнародних відносин". При цьому ймовірність протистояння НАТО та Росії експерти оцінили, як "середню".

З огляду на зростання ризику збройних конфліктів у світі, США мають зважено визначити на що звертати увагу та спрямовувати ресурси, щоб не допустити потенційно витратних військових операцій

Пріоритетними для запобіжних заходів з боку США експерти опитані центром також назвали ситуацію у КНДР, руйнівну кібератаку на США, конфлікти за участі Ірану, протистояння у Південнокитайському морі за участі кількох країн та терористичний напад на Америку.

"З огляду на зростання ризику збройних конфліктів у світі, США мають зважено визначити на що звертати увагу та спрямовувати ресурси, щоб не допустити потенційно витратних військових операцій", - відзначає директор центру Пол Старс (Paul Stares).

Ймовірність посилення конфлікту на Сході України доповідь центру віднесла до групи загроз, чия ймовірність та наслідки є "середніми".

Загалом у 2018-му році "Рада з міжнародних відносин" вважає провідними ризиками наступні:

- військовий конфлікт за участі США, Північної Кореї та її країн-сусідів;

- військове протистояння між Іраном та США, або одним із їх союзників через втручання Ірану у регіональні конфлікти та підтримку ним бойовиків, включно з хуситами у Ємені та Хізбаллою у Лівані;

- надзвичайно руйнівна кібератака на критичну інфраструктуру у США та мережі;

- зумисне, або незаплановане військове протистояння між Росією та членами НАТО через самоствердну поведінку Росії у Східній Європі;

- збройне протистояння через спірні ділянки у Південнокитайському морі між Китаєм та однією, або кількома країнами регіону, які також претендують на дані територі - Брунеєм, Малайзією, Філіппінами, Тайванем, або В'єтнамом;

- терористичний напад зі значною кількістю жертв на США, або країну-союзника Вашингтона з боку закордонних, або внутрішніх терористів, або терориста;

- посилення насильства у Сирії, де урядові війська намагаються відновити контроль за територією в умовах зростання напруги між зовнішніми учасниками конфлікту, включно зі США, Росією та Іраном;

- посилення насильства та нестабільності у Афганістані внаслідок повстання Талібану та потенційного краху уряду.

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