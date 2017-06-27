На Заході є різні версії про те, хто стоїть за Petya.A

Західні спостерігачі неодностайні в думці про те, хто стоїть за сьогоднішніми кібернападами на головний аеропорт Києва, банки, банкомати, інтернет-сайти, муніципальні компанії, магазини та заправки України, адже серед жертв кібернападу є й російська нафтова компанія Роснєфть та данська транспортна компанія Maersk.

Можливо, злочинці використали новий вірус, подібний до вірусу Wannacry, задля того, щоб вимагати викуп. "Нові кібер-можливості не тільки відкривають ринки, але і надають нові можливості заробити - вимагання викупу", - твітує центр ScowCroft.

"Може, це був спершу удар Росії, чи України, а потім контр-удар. Можливо, обидва обмінялись кіберударами", - твітує німецький економіст Тімоті Еш

А от Андерс Аслунд бачить російський слід в кібернападі на установи та організації України. "Чи висловить уряд США протест Росії стосовно, імовірно, російського кібернападу на українську інфраструктуру?", - запитує аналітик AtlanticCouncil Андерс Аслунд, зазначивши, що "проти України відбувається масована кібератака на уряд, банки, мережі, ЗМІ та інші сервери"

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