Коли кіпріоти житимуть в об’єднаній федеративній державі?

У середу відновлюються переговори в справі об’єднання поділеного Кіпру. Серед учасників перегворів будуть лідери грецьких і турецьких кіпріотів, міністри закордонних справ трьох країн-гарантів – Греції, Туреччини і Великобританії – та високоспоставлені службовці Європейського Союзу, в цьому числі Європейської комісії.

Кіпр поділений від 1974 року, коли на острів прибули турецькі війська, щоб запобігти його об’єднанню з Грецією після спроби державного перевороту. Всі спроби об’єднання острова з цього часу не увінчалися успіхом.

Спеціальний радник генерального секретаря ООН з питань Кіпру Еспен Барт Ейде заявив, що учасники переговорів висловлюють надію, що цей раунд буде іншим і що буде досягнута всеохопна угода, яка об’єднанє обидві частини острова на федеративних основах.

Він заявив, що перерд ними довга і важка праця. І хоча немає гарантії успіху, посередник ООН дивиться в майбутнє з оптимізмом.

Ейде заявив, що досягнуто значного поступу в питаннях, що стосуються території, майна і правління, поділу владою та економіки. Найважливішою перешкодою є розділ, що стосується безпеки і гарантій.

Туреччина втримує приблизно 40 тисяч своїх солдатів у північній частині Кіпру. Грецькі кіпріоти хочуть, щоб вони залишили острів. Це пункт суперечки з турецькими кіпріотами, які вважають, що присутність турецьких військ є гарантією їхньої безпеки.

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