Головне за четвер з Америки

США

Трамп вимагав від мене лояльності, - Джеймс Комі, колишній директор ФБР, якого Трамп звільнив з посади минулого місяця, дав свідчення в Сенаті. "Повна нісенітниця!", - відреагував Дональд Трамп-молодший на свідчення Комі.

​Американська міжнародна політика

"Росії прийшов час заплатити ціну за нахабний напад на наші вибори"​, - заявив сенатор Джон Маккейн, а колишній директор нацрозвідки США порівняв втручання Росії до виборів з Вотергейтом.

​США працюють над новими санкціями проти Росії, а також почали постачати газ до Польщі, що є важливим кроком до створення українсько-польського регіонального центру з газу.

Україна - США

Вибух біля посольства США в Києві класифікували як хуліганство, а вибір Україною курсу на НАТО роздратував Росію. У Кремлі знову заговорили про відплатні дії в разі розширення НАТО

Як українські корупціонери сприяють глобальній «епідемії корупції» - Гельсінська комісія обговорила питання повернення корупційних активів

Європа - низка терактів напередодні виборів в Великобританії може вплинути на голосування, стверджують психологи, але все ж британські вибори не скасують курсу на “Брекзит” і не змінять політики щодо Росії.​

Близький Схід – хакери та дипломатична криза. Сайт інформаційного агентства Катару було зламано, підтверджує розслідування. Росія заперечує причетність своїх хакерів до кризи в Катарі.