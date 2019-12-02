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Україна

Колишній американський консультант Пінчука тепер працює на кандидата у президенти США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Майкл Блумберг

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Даг Шон, американський політичний консультант, який тривалий час співпрацював з українським бізнесменом Віктором Пінчуком, почав працювати на колишнього мера Нью-Йорка, американського мільярдера Майкла Блумберга, який нещодавно оголосив про участь у виборах президента США. Про це повідомляє видання The Daily Beast.

Шон працюватиме у кампанії Блумберга у якості політолога, спеціаліста з опитувань громадської думки.

Відповідно до офіційного подання Шона до Мін'юсту США, він перестав працювати на Пінчука на початку листопада, а за останні півроку роботи отримав 323 тисячі доларів.

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Як відзначає видання The Daily Beast, Даг Шон вперше зареєструвався як представник Пінчука у США 8 років тому.

У серпні, Даг Шон, політолог Демократичної партії США, виступив у окружному суді Вашигтона в якості свідка у справі роботи на Україну колишнього радника Обами Грегорі Крейга.

Даг Шон розповів суду як долучив Крейга до роботи на користь українських клієнтів. "Мій клієнт в Україні, Віктор Пінчук, захотів щоб я пошукав висококваліфікованого юриста, якого можна було б долучити до проекту", - цитує свідчення Шона Politico.

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