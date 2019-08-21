Чвари в команді Манафорта, що працювала на Україну, витягли на світло на суді у США

Джонатан Хокер, британський радник, якого найняв Манфорт в 2012 році для просування звіту у США, що мав відбілити переслідування Януковичем Юлії Тимошенко, розповів американському суду про чвари та недовіру всередині команди радників, яких зібрав колишній радник Януковича Пол Манафорт, пише Politico.

У вівторок Хокер дав свідчення у суді над колишнім юристом Обами Грегорі Крейгом, що триває у Вашингтоні з 15 серпня. Крейга обвинувачують у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України.

Хокер у своїх свідченнях заявив, що він та його колеги ненавиділи головного помічника Манафорта Ріка Гейтса. Компанія Хокера мала складнощі з отриманням виплат за свої послуги з просування звіту.

Гейтс обіцяв заплатити, але гроші не надходили. Отримати гроші від Гейтса було як "ловити вугрів руками: відчуваєш, ніби зловив, дивишся, а там - нічого", - говорить Хокер. Хокер каже, що 300 000 доларів з витрат так і не було компенсовано, що змусило його звільнитись з компанії.

На суді Хокер виловив сумніви в тому, що така неврівноважена особа, як Костянтин Кілімнік, могла бути російським шпигуном

Крейг не міг довіряти навіть членам своєї команди, пише Politico. Для того, щоб скласти план просування, Хокер мав побачити текст звіту, однак Крейг говорив, що звіт не готовий. Потім підлеглий Крейга - юрист компанії Skadden надав йому звіт, попри те, що його начальник був проти. Ван Дер Зваан покликав Крейга до номеру в київському готелі і, за словами Хокера, сказав: "Ось копія звіту на моєму столі. Я вийду на певний час, півгодини. Роби що хочеш, побачимось пізніше". "Я зрозумів, що він хоче, щоб я прочитав звіт", - заявив Хокер і висловив впевненість, що Крейг цього б не схвалив.

Ван Дер Зваан уже провів 30 днів у американській в'язниці, після того як визнав провину у наданні неправдивих свідчень слідству, яке проводив спецпрокуор США Роберт Мюллер.

Говорячи про спілкування з Костянтином Кілімніком, партнером Манафорта, якого слідство США пов'язало з російською розвідкою, Хокер виловив сумніви в тому, що така неврівноважена особа могла бути російським шпигуном.

"Він завжди був в одному емоційному стані. Він був у повній паніці, - сказав Хокер. – Він загалом дуже нервувався про те, що люди Тимошенко зруйнують репутацію уряду. Він був нервовий – крапка".

Судовий розгляд справи, за очікуваннями, триватиме два тижні. Якщо Крейга визнають винним, йому може загрожувати до п'яти років ув'язнення і штраф до 250 000 доларів за звинуваченнями у наданні неправдивої інформації Міністерству юстиції США.

Фірма Skadden досягла досудового врегулювання з міністерством юстиції США і виплатила 4,6 мільйона доларів - ту саму суму, яку отримала за складання звіту від української сторони.

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