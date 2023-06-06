Путін відмовився від Криму? Що означає підрив Каховської дамби для ходу війни та екології. Реакції експертів на Заході

Підрив Каховської дамби однозначно є міжнародним воєнним злочином, заявив американський науковець Пітер Глейк.

Глейк, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США в серії твітів вказав на те, що підрив дамби є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, які чітко забороняють напад на інфраструктуру, що "містять небезпечні сили" і чітко визначає, що йдеться про "дамби" та "греблі".

Текст статті 56 Протоколу І, зокрема передбачає: "Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об'єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких

установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення".

Цей напад, як спричинить звільнення небезпечних сил, так і втрати серед цивільного населення, каже Глейк. Він додає, що підтвердити хто сам стоїть за підривом наразі неможливо.

В Європі вказують - Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

"Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.

"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зранку 6 червня.

Відсутність швидкої реакції керівництва ООН на події розкритикував колишній представник України в ООН Володимир Єльченко.

В коментарі журналістці Української Служби Голосу Америки Ірині Соломко, Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням "глибокої кризи" в організації. "МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція?" - обурюється Єльченко.

Затоплення вплине на контрнаступ ЗСУ

Затоплення вплине, як на оборону Росії, так і на можливу здатність ЗСУ переправитись через річку, на лінії постачання та атаку на Херсон, твітує колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Затоплення, твітує експерт, також зупинить поставки води до кримського каналу і зірве постачання питної води для мільйонів людей, може вплинути на охолодження ЗАЕС і вже пошкодило Антоновський міст.

Війна увійшла в нову фазу, твітує професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Раніше, вказує експерт, Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України. "Тепер Путін відмовився від захоплення України, - твітує Аслунд. - Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України".

Експерт наголошує - без води в Кримському каналі, Крим не можливо втримати. "Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму", - додає Аслунд.

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву".

"Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в "саботажі" на дамбі

До роботи над статтею долучились Оксана Бедратенко, Ірина Соломко