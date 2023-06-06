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Путін відмовився від Криму? Що означає підрив Каховської дамби для ходу війни та екології. Реакції експертів на Заході
Підрив Каховської дамби однозначно є міжнародним воєнним злочином, заявив американський науковець Пітер Глейк.
Глейк, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США в серії твітів вказав на те, що підрив дамби є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, які чітко забороняють напад на інфраструктуру, що "містять небезпечні сили" і чітко визначає, що йдеться про "дамби" та "греблі".
Текст статті 56 Протоколу І, зокрема передбачає: "Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об'єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких
установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення".
Цей напад, як спричинить звільнення небезпечних сил, так і втрати серед цивільного населення, каже Глейк. Він додає, що підтвердити хто сам стоїть за підривом наразі неможливо.
В Європі вказують - Росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.
"Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності", - написав у Twitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.
"Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає", - сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зранку 6 червня.
Відсутність швидкої реакції керівництва ООН на події розкритикував колишній представник України в ООН Володимир Єльченко.
В коментарі журналістці Української Служби Голосу Америки Ірині Соломко, Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням "глибокої кризи" в організації. "МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція?" - обурюється Єльченко.
Затоплення вплине на контрнаступ ЗСУ
Затоплення вплине, як на оборону Росії, так і на можливу здатність ЗСУ переправитись через річку, на лінії постачання та атаку на Херсон, твітує колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
Затоплення, твітує експерт, також зупинить поставки води до кримського каналу і зірве постачання питної води для мільйонів людей, може вплинути на охолодження ЗАЕС і вже пошкодило Антоновський міст.
Війна увійшла в нову фазу, твітує професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Раніше, вказує експерт, Путін намагався зберегти основну інфраструктуру України. "Тепер Путін відмовився від захоплення України, - твітує Аслунд. - Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України".
Експерт наголошує - без води в Кримському каналі, Крим не можливо втримати. "Підірвавши дамбу, Путін відмовився від Криму", - додає Аслунд.
Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву".
"Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні. Український президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема йдеться про скликання засідання Ради Безпеки ООН. Росія, натомість звинувачує Україну в "саботажі" на дамбі
До роботи над статтею долучились Оксана Бедратенко, Ірина Соломко
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"Найкраще, що Росія може зробити зараз, це негайно вивести свої війська", – Джеймс Клеверлі. Відео
"Я чув повідомлення про вибух на дамбі та ризики повені... Варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому ця проблема є, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну", – міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
- Голос Америки
США зробили все можливе, щоб підготувати українців до контрнаступу - Кірбі
Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував надання Україні додаткових систем Patriot, навчання українських пілотів на винищувачах F-16, а також готовність українців до контрнаступу.
Надання Україні винищувачів F-16 - одна з тем під час перемовин між президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністеркою Данії, Метте Фредеріксен, під час її візиту до Вашингтона, сказав Кірбі.
Водночас Кірбі відмовився коментувати ймовірний початок українського контрнаступу, але зауважив, що на думку Білого Дому, США надали українцям усе необхідне для початку операції.
"Я не буду говорити за українських військових. Це мають коментувати вони, - сказав Кірбі про контрнаступ і додав, - що я можу коментувати - так це те, як важко ми працюємо, щоб переконатись що вони готові. Незалежно від того, чи почнеться контрнаступ зараз, чи незабаром, чи коли вони самі вирішать, - президент переконаний, що ми зробили все можливе протягом останніх 6,8 місяців або більше, щоб вони (українці- ред.) мали все необхідне обладнання, навчання та можливості для досягнення успіху".
Посадовець також відмовився коментувати чи планують США надавати Києву додаткові системи Patriot. Але зауважив, що ППО знаходиться в пріоритетах серед переліку оборонного озброєння, яке надається.
"Ми вже багато-багато місяців віддаємо пріоритет протиповітряній обороні. І в нашому останньому пакеті минулого тижня, були додаткові ракети-перехоплювачі… Щодо систем Patriot, то їх небагато, ані у нас на складах, ані ні на складах країн, які їх придбали. Але знову ж таки, я не буду коментувати наперед. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot показали себе в Україні", - відповів Кірбі.
Джона Кірбі також попросили прокоментувати заяву Зеленського для Wall Street Journal, що "домінування Росії в небі над зоною бойових дій означатиме, що багато українських військових загинуть в процесі контрнаступу". Посадовець заявив, що він не вправі коментувати потенційні втрати українців, і вкотре підкреслив, що Білий Дім зробив усе можливе для підготовки до контрнаступу.
"Я не вважаю, що було б доцільно, щоб ми коментували оцінки українських військових щодо того, які втрати вони можуть понести….ми зробили все можливе, щоб підготувати їх. І це стосується не лише конкретного озброєння, а й навчання та способів їхнього використання. І що навіть важливіше, як інтегрувати ці можливості на полі бою, у те, що ми називаємо маневрами різного типу зброї. Що, на думку українців, є необхідним для успішної наземної, контрнаступальної операції", - вважає Кірбі.
Європа засуджує підрив Каховської греблі й обіцяє допомогу Україні
Європейські посадовці покладають на Росію відповідальність за руйнування Каховської греблі на півдні України, що спричинило затоплення в низинах Дніпра.
Різке підвищення рівня води загрожує мешканцям Херсона та інших міст і сіл у регіоні, значна частина якого вже понад рік перебуває під російською окупацією, створюючи гуманітарні, екологічні й техногенні проблеми зокрема для Запорізької атомної електростанції.
Найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська.Джеймс Клеверлі
У Києві заявляють, що вибух на греблі під контролем російських сил був здійснений, щоб перешкоджати українському наступу.
Українська військова речниця Наталя Гуменюк сказала в ефірі Радіо Свобода, що окупанти «намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування».
Російські представники стверджують, що гребля зруйнована внаслідок обстрілу українською артилерією, а з українського боку ще кілька місяців тому говорили, що росіяни замінували греблю.
Згідно з повідомленням президент України Володимира Зеленського «близько 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС».
«Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», - написав уTwitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.
Він повідомив, що порушить це питання на зустрічі керівників країн Європейського Союзу через кілька тижнів і запропонує надання більшої допомоги затопленим районам.
«Мої думки з усіма родинами в Україні, яких зачепила ця катастрофа», - додав Шарль Мішель.
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який в ці дні перебував у Києві, сказав, що не знає, хто саме зруйнував Каховську греблю, але підкреслив, що це сталося «лише тому, що Росія вторглася в Україну».
«Ми далі будемо спостерігати за становищем, яке змінюється, але найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська», - сказав британський міністр.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що руйнування Каховської греблі знову показало жорстокість російської війни в Україні.
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.
«Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає», - сказав керівник МАГАТЕ зранку 6 червня.
Як працює екіпаж бойового гвинтокрила ЗСУ. Відео
Протягом наступальних дій важливою є підтримка наземних сил із повітря. Серед цілей армійських льотчиків - захист піхоти та ураження цілей противника. Для своїх атак ЗСУ в тому числі застосовують й транспортні гелікоптери Мі-8.
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