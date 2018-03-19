Більшість американців вірять, що США керує "таємний уряд" - опитування

Як серед виборців-демократів, так і серед виборців-республіканців наявне тривожне відчуття, що важелі влади смикають невиборні чиновники

Більшість американців вірить, що група невиборних урядовців керують політикою США. На це вказують результати опитування Monmouth University Polling Institute.

Відповідно до дослідження, результати якого наводить видання The Hill, 74% респондентів вірять в існування "таємного уряду" у значенні групи невиборних чиновників, які керують політикою. Лише 21 відсоток опитаних не вірять, що така група існує.

Термін "таємний уряд" (deep state англійською - прим. ГА) у США використовується для позначення прошарку кар'єрних федеральних урядовців, які тривалий час зберігають свої позиції, незалежно від того, до якої партії належить чинний президент, не є його (чи її) політичними призначенцями. При цьому закидається, що такі чиновники - якщо вони отримали посади завдяки попередній партії виконавчної влади та ін. - продовжують діяти в інтересах тих, кому завдячують своїми посадами. Інший закид полягає у тому, що невиборні чиновники насправді є заполітизованими і так чи інакше підтримують одну із партій всупереч вимогам законодавства США.

74% респондентів вірять в існування "таємного уряду" у значенні групи невиборних чиновників, які керують політикою

Опитування відзначає, що 7 з 10 американців опитаних, як серед прихильників демократів, так і республіканців та т.з. незалежних виборців, вірять в існування "таємного уряду. 31 відсоток республіканських виборців та 33 відсотки незалежних виборців переконані, що таємний уряд "однозначно існує". Серед демократів ця цифра становить 19%. При цьому 63% опитаних заявили, що не знайомі із самим терміном "таємний уряд".

"Як серед виборців-демократів, так і серед виборців-республіканців наявне тривожне відчуття, що важелі влади смикають невиборні чиновники", - заявив про результати опитування директор Monmouth University Polling Institute.

Президент США Дональд Трамп часто звинувачує "таємний уряд" у кампанії проте себе і покриванні порушень з боку урядовців адміністрації Барака Обами та своєї колишньої суперниці на президентських виборах США, Гілларі Клінтон

Президент США Дональд Трамп часто звинувачує "таємний уряд" (deep state - прим. ГА) у кампанії проти себе і покриванні порушень з боку урядовців Барака Обами та своєї колишньої суперниці на президентських виборах США, Гілларі Клінтон.

На початку року Трамп закликав "таємний уряд" у Мін'юсті США застосувати щодо колишньої помічниці Гіллалі Клінтон Гуми Абейдін, яка зберігала на приватному комп'ютері таємну урядову інформацію, але не стала об'єктом офіційних звинувачень, ті ж стандарти, які було застосовано щодо службовця ВМС США, який постав перед судом за аналогічні дії.

Минулого року Трамп звинувачував "таємний уряд" у покриванні Гілларі Клінтон.

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