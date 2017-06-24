Демократи закликають лідерів говорити менше про Росію

Демократичні лідери цього року були дуже «говірливими» щодо розслідування потенційних зв’язків адміністрації Трампа з Москвою, користуючись кожною можливістю висвітлити «сагу» та змусити голосувати за розкриття будь-яких ділових відносин, які президент може мати з російськими діячами, пише видання The Hill.

Але рядові демократи стверджують, що історія «Росія – Трамп» – це просто не та проблема, що хвилює місцевих виборців, які значно більше турбуються про щоденні економічні проблеми, такі як робота, заробітна плата та вартість освіти й охорони здоров’я, повідомляє видання.

Після ряду поразок на виборчих дільницях дедалі більша кількість демократів закликає до корекції партійних повідомлень, які б менше акцентували увагу на Росії та зосереджувалися на економіці. Як наголошується, результати виборів 2018 року залежать від того, наскільки демократи зможуть досягти такого зрушення, пише The Hill.

Демократичні лідери відстоювали свою увагу до справи «Трамп – Росія», стверджуючи, що це не відволікає від місцевих економічних питань, які резонують в їхніх округах. «Ми можемо ходити і жувати гумку одночасно», – заявила в середу демократка з Каліфорнії Лінда Санчес, йдеться в статті.

Але навіть деякі лідери готові визнати, що розслідування щодо Росії не призведе до повернення демократів. Крім того, недавнє опитування Гарварду-Гарріса показує, що хоча 58 відсотків виборців стурбовані тим, що Трамп може мати бізнес-зв’язки з Росією, 73% стурбовані тим, що поточні розслідування перешкоджають Конгресу вирішити питання, які для них важливіші, повідомляє видання.

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