Американські виборці втомилися від розмов про Росію – результати опитування

Більшість виборців у США вважають, що всі ці розслідування, які проводяться в Конгресі та американськими розвідувальними агентствами щодо втручання Росії у президентські вибори, завдають шкоди США, і вони хочуть, щоб законодавці і чиновники зосереджувала свою увагу на таких питаннях як - охорона здоров’я, боротьба з тероризмом, захист національної безпеки, зростання економіка і створення робочих місць.

На це вказують результати опитування громадської думки, проведеного спільним проектом Гарріс і Центром американських політичних досліджень при Гарвардському університеті, які ексклюзивно опублікувало видання The Hill.

Результати змальовують складну картину поглядів виборців про цілу низку розслідувань, які охопили Білий дім.

64% виборців заявили, що розслідування зв’язків президента Трампа з Росією шкодять країні. 56% вважають, що настав час, щоб Конгрес і ЗМІ привернули свою увагу до інших питань. Натомість 44% респондентів зазначили, що увага має надалі зосереджуватися на Росії.

Проте інші опитування показали рішучу підтримку (75% - ГА) серед виборців спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде одне із розслідувань.

На підставі результатів опитування Гарріс-Гарвард, виборці серйозно ставляться до розслідувань. 58% кажуть, що їх непокоять звинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю. Така сама кількість респондентів стурбована можливими зв’язками між Трампом і російським урядом.

Однак, значно більша кількість виборців - 73% - висловили занепокоєння, що розслідування дій Росії призводить до відволікання уваги Конгресу від питань, які вони вважають важливими для них. До цієї цифри входять – 81% республіканців, 74% незалежних і 68% демократів.

Хоча виборці дуже зацікавлені справою будь-якого втручання Росії у вибори, їх турбує те, що розслідування відволікають увагу президента і Конгрес, що шкодить, а не допомагає країні», - заявив спів-директор проекту Гарріс-Гарвард Марк Пенн.

Він каже, що більшість виборців не вважає, що дії президента відповідають злочинам, що заслуговують імпічменту, навіть якщо деякі з цих дії були невідповідними», - зазначив Пенн.

Щодо питання змови з Росією, 52% респондентів не вірять в те, що Трамп координував дії з Москвою, щоб вплинути на вибори у 2016 році. Проте 54% не виключають можливості причетності до такої змови штабу Трампа.

Як би не було, 62% виборців кажуть, що в даний момент не має конкретних доказів на підтримку тверджень про змову.

Результати опитування також показали, що приблизно 40% дуже не задоволені діями президента, і хотіли б побачити, в разі можливості, усунення його від влади. Однак на думку більшості виборців, ця справа нікуди не піде.

Крім цього, 62% респондентів вказують на існування кампанії для делегітимізації президента. У цю цифру входять 87% республіканців, 63% незалежних і 40% демократів.

У проведеному від 19 - 21 червня опитуванні взяли участь 2 237 зареєстрованих у США виборців.

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