Чи говоритимуть про Україну кандидати у президенти від демократів під час теледебатів?

У вівторок у в американському штаті Огайо, відбудеться четвертий раунд теледебатів між представниками Демократичної партії США, що змагаються за місце кандидата від партії на виборах президента 2020 року у так званих праймеріз.

Американські медіа повідомляють, що під час дебатів варто очікувати значної уваги до ситуації довкола України.

NBC News пише, що враховуючи розслідування довкола ймовірного імпічменту Трампа, "майже гарантовано, що Джо Байден та інші кандидати почують запитання про роботу Гантера Байдена на чолі української енергетичної компанії", а отже "буде цікаво побачити, як вони поєднають це зі своєю загальною критикою "грошей у владі/корпоративної жадібності".

Los Angeles Times вважає, що "скандал довкола Трампа й України та масові протести у Гонконгу проти китайського уряду можуть стати випробуванням розуміння кандидатів складних викликів за кордоном, цю тему мало піднімали на попередніх дебатах". Але модератори, пише видання, навряд чи дозволять Байдену легко відбитись від запитань про свого сина, коли звучатиме критика "Трампа за те, що він вітав втручання з-за кордону у вибори 2020 року".

Ситуація довкола України може посилити тиск на Джо Байдена, враховуючи залученість його сина у діяльність компанії Burisma, пише USA Today, але Politico вважає, що найбільші очікування на цих дебатах - від Елізабет Воррен.

За даними телекомпанії MSNBC, саме 70-річна Воррен лідирує із 34% голосів представників Демократичної партії, 76-річний Джо Байден набирає 24%, а 78-річний Берні Сандерс, який нещодавно пережив серцевий напад, має 17% голосів виборців.

Загалом на одній сцені уперше буде аж 12 висуванців, які змагаються за право представляти свою партію на виборах президента США. Теледебати дивитимуться 72% американців, які голосуватимуть на праймеріз від демократичної партії.

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