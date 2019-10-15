Чи я зробив помилку? Так, можливо, - Гантер Байден про бізнес в Україні. Інтерв'ю

Гантер Байден не шкодує про свої рішення брати участь у міжнародних бізнес-компаніях, зокрема в Україні, але хотів би знати заздалегідь, який вплив його діяльність може мати на політичну кар'єру його батька. Про це син колишнього віце-президента Джо Байдена заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Повне інтерв'ю опублікують у вівторок ввечері за місцевим часом, а поки канал розмістив деякі цитати Байдена-молодшого.

"У ретроспективі, дивіться, я думаю, з мого боку це було неправильне рішення", - сказав Байден, але додав, що не зробив "нічого поганого" та нічого неетичного, і що бере повну відповідальність за свої дії. Гантер підкреслив, що не обговорював свою роботу із батьком і що шкодує, що опинився "у центрі чогось, що є болотом".

Журналістка запитала, чи думає він, що його запросили у раду директорів Burisma через його відоме прізвище. Гантер Байден відповів, що "напевно, ні", але додав, що чимало речей в його житті були б інакшими, якби його прізвище не було Байден.

Минулого тижня президент Дональд Трамп написав у Twitter: "Де Гантер?" - маючи на увазі, що той не коментує скандал довкола його діяльності в Україні.

На це Гантер відповів в інтерв'ю: "Я тут, працюю й живу своїм життям".

З 2014 по 2019 Гантер Байден був у раді директорів енергетичної компанії Burisma, найбільшого виробника природного газу в Україні. Діяльність цієї компанії у 2010-2012 роках почав розслідувати колишній генпрокурор Віктор Шокін.

Гантер Байден, чия робота, як пояснили в НАБУ, не була предметом розгляду слідчих, залишив свою посаду у квітні - тоді збіг п'ятирічний термін його контракту. В інтерв'ю ABC він пояснив, що просто не продовжив його, аби не мати бізнес-зв'язків у закордонних компаніях, якщо його батько "стане президентом". Так само Гантер заявив, що виходить із ради директорів китайської компанії BHR, яка теж стала об'єктом критики.

Джо Байдена, віце-президента часів адміністрації Барака Обами, вважають одним із головних кандидатів на участь у виборах президента США 2020 року.

Burisma опинилась у центрі скандалу після того, як президент Трамп запропонував президенту України Володимиру Зеленському розслідувати діяльність Байдена-молодшого у цій компанії.

У травні газета The New York Times повідомила, що будучи віце-президентом, Джо Байден відіграв ключову роль у звільненні Шокіна, якого критикували за корупцію та чиєї відставки вимагали МВФ та Світовий банк.

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