Як у Каліфорнії українці святкували День Незалежності

У Каліфорнії святкування дня Незалежності відбулось у віртуальному режимі. У Лос-Анджелесі й Сан- Франциско відбулись концерти онлайн, тож каліфорнійці дивились виступи з дому.

У сім'ї Ємець сьогодні свято. Попри коронавірус, родина українців, все ж святкує день Незалежності. Однак цього року, святкування не схоже на попередні. Із земляками зустрічаються по телевізору.

“Ми є українці не з України, але ми є українці в серці, тому ми й святкуємо”, - розповідає Елізабет Захарків.

“Дуже гарно зроблено. Ну, напевно, краще було б бути в залі з іншими людьми й бачити все в живу. Але це краще ніж нічого”, - додає чоловік Єлизавети Юрій Ємець.

Юрій, Елізабет і їхній 15-річний син Роман підіймаються з дивану, коли чують державний гімн.

Тим часом концерт проходить у приміщенні українського культурного осередку Лос-Анджелеса. В минулі роки на день Незалежності тут збирався повний зал. А ось у 2020 на виступ дивиться камера і Євген. Він здійснює трансляцію.

“Найважче завдання - це був інтернет, важко було досягти такої швидкості яку потребує онлайн-трансляція. Але ми це зробили”, - Євгеній Горський, технічний працівник.

На сцені виступили артисти із піснями, танцями, віршами. Співачка Ася Горська зізналась - виступати перед порожньою залою непросто, але додає сили хороша мета.

“Ми зараз знаходимось в такому настрої через цей карантин і людям важливо мати якийсь свіжий ковток емоцій позитиву і відчути себе не самотнім”, - Ася Горська, співачка

У концерті взяли участь 8 артистів, проводили трансляцію троє технічних працівників. Організатор Вікторія називає День Незалежності не інакше як святим днем для всіх українців. Тож коронавірус не став перешкодою.

“Вірус він в нас якісь можливості забирає, та якісь можливості й відкриває. І я думаю що онлайн-концерт може побачити наша громада по всьому світі, то вірус нам відкрив можливості, тому дивимось на це позитивно”, - розповідає Вікторія Кузіна, організатор концерту

Окрім онлайн-концерту в Каліфорнії відбулось підняття українського стягу. У Сан-Франциско з нагоди Дня Незалежності й Дня Прапора відбулось урочисте підняття прапора. А от північніше, на тому ж західному узбережжі, але вже у штаті Орегон усі заплановані святкування скасували. Та тут день Незалежності також відзначають. В українському банку міста Портленд “Українська кредитна спілка” усі працівники вийшли на роботу у вишиванках. А директор банку навіть записав привітання для земляків, яке також викладе онлайн.

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