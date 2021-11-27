"Нас поєднує спільна рішучість не допустити повторення такої нелюдськості" - звернення Посольства США в роковини Голодомору

27 листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. У відеозверненні опублікованому в цей день, Посольство США в Україні нагадало про злочини сталінізму.

"У 1932−1933 роках мільйони безневинних українців — чоловіків, жінок і дітей — померли від голоду внаслідок цілеспрямованої політики режиму Йосипа Сталіна. Український народ пізнав жахливих страждань через те, що стало відоме як Голодомор. Українці, які жили у житниці Європи, могли б прогодувати себе та врятувати мільйони життів, але радянський режим конфіскував урожаї та господарства по всій Україні", — заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Вона відзначила, що американців та українців "поєднує не лише пам’ять про тих, хто загинув під час Голодомору, а й спільна рішучість не допустити повторення такої нелюдськості". Квін наголосила, що США "підтримують українців, коли вони хоробро захищають свою територію, свою свободу і свою, здобуту дорогою ціною, демократію".

Раніше цього тижня із заявою до Дня пам'яті жертв Голодомору виступив президент США Джо Байден.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та згадуємо мільйони невинних українців, які зазнали страждать на загинули під час Голодомору - “смерті через голод” - у 1932 та 1933. Чоловіки, жінки, та діти, які втратили життя під час цього голоду були жертвами жорстокої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - відзначає заява.

У заяві, президент США також вказав, що український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух та міць, та зрештою створив вільне та демократичне суспільство.

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