Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України наголошує, що збережена незалежність і перемога України у війні стануть найкращим вшануванням пам'яті загиблих українських військових.



«Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам'ять – це не все, що в нас є. Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно», – написав він у телеграмі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пообіцяв, що жодна жертва не стане марною – будемо продовжувати боротьбу до перемоги України.

Сьогодні – 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Слава полеглим героям. Ми підтримуємо живою пам'ять про них!" - йдеться в дописі спільної Литовсько-польсько-української бригади з нагоди Дня пам'яті захисників.

"Ми вшановуємо пам'ять полеглих захисників, які принесли найвищу жертву", - наголосили в бригаді.