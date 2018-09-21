День з життя Української редакції Голосу Америки

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

"Ввічливість, повага, та повернення до того, що важливо; смерть стервозності; смерть пліток та вуайеризму; донесення правди до дурнів".

Це цитата із шоу HBO The Newsroom, на мою думку, найкращого телевізійного шоу про журналістику. Шість років тому, коли я дивився перші епізоди цього серіалу, я ще не думав про журналістську кар'єру. Втім, вже тоді я був вражений внутрішнім світом професії, відображеним Аароном Соркіним. Це була історія про правду, достовірність та повагу.

Залишивши позаду три роки досвіду в українській друкованій журналістиці та навчаючись на магістратурі американського Нотр Даму (Індіана), я шукав місце для літнього стажування у Вашингтоні. Голос Америки відповідав багатьом критеріям мого пошуку. Перш за все, це мультимедійна редакція, а, отже, новий журналістський досвід. Ну і треба ж колись виконати прохання твоїх рідних і друзів "побачити тебе по телебаченню, бодай на YouTube". Але, якщо серйозно - зупинився на Голосі Америки ще і тому, що тема моєї дипломної роботи - протидія російській дезінформації та пропаганді.

Медіа було засноване за часів Другої світової війни, щоб протидіяти нацистській пропаганді неупередженою та достовірною журналістикою. Сьогодні, в часи інформаційних війн, коли фейки використовуються як потужна зброя для створення та роздмухування конфліктів, робота Голосу Америки не менш важлива ніж 75 років тому. ​

Напевно, найкращий спосіб передати враження від редакції наприкінці другого місяця стажування – розповісти про один день в ньюзрумі. Отже, перед вами 4-хвилинна екскурсія 8-годинним робочим днем редакції. Let’s get started!

8:30–9:00: Світлий і надто переохолоджений кондиціонерами офіс заповнюється журналістами. На другому році життя в США в мене виникає відчуття, що людина зі Східної Європи може звикнути тут до всього окрім кондиціонування.

На вході до федеральної будівлі, робітників зустрічає цитата 35 президента США Джона Ф. Кеннеді: "Голос Америки... несе велику відповідальність. Це тягар правди, який важко нести". До речі, сама будівля п'ятиповерхова, а на нульовому поверсі стільки студій і кімнат запису звуку, що там досить легко заблукатись.

9:00–9.30: Зазвичай, на ці півгодини в тебе є дві задачі: знайти теми історій (якщо ти ще цього не зробив) та випити достатньо кави.

Веб-журналісти шукають історії для публікації на сайті, телевізійні журналісти обирають теми для ефіру, який буде менш ніж за п'ять годин. Годинник тікає.

З першого ж дня мене бачили в українському офісі скоріше як колегу, ніж як стажера.

Літо – прекрасний час для стажування. Це час, коли багато хто з журналістів їде у відпустки і Голосу Америки не завадить додаткова пара рук. З першого ж дня мене бачили в українському офісі скоріше як колегу, ніж як стажера. Щотижня я працював від першого горнятка кави зранку і до того кінця робочого дня. Найцікавішим було брати участь в кожному етапі виробництва контенту – від пошуку інформації та перевірки стрічки новин до вивчення, наприклад, деталей розслідування Мюллера, від запису позакадрового голосу до висвітлення теми російської дезінформації на Заході.

9:30-10.00: Час представляти свої історії.

Під час ранкової редакційної зустрічі у тебе є кілька хвилин, щоб представити свою тему, відповісти на питання колег, та довести, чому твоя тема вартує витраченого на неї часу. Якщо аргументи достатньо вагомі, то після наради ти берешся за роботу, намагаючись встигнути до дедлайну. Дедлайн – це все. Він, звісно, відрізняється залежно від того, над чим ти працюєш. Для веб-матеріалів, над якими я переважно працював, дедлайн завжди "зараз".

10:00–2:30: Працюй як скажений.

Ці 4,5 години відрізняються для різних команд в редакції. Телевізійні журналісти працюють над їхніми історіями для ефіру, редактори та редактори монтажу роблять все, щоб ці сюжети виглядали досконало. Хтось працює "в полі", знімаючи нові сюжети. Хтось адаптує історії Reuters, Associated Press чи інших редакцій Голосу Америки. Хтось записує позакадровий голос. Незалежно від того, хто що робить, о 12.00 в редакції стає спекотно. Ти маєш закінчити роботу вчасно і це має бути якісний контент з не менш якісним звуком і зображенням.

Веб-команда зазвичай має обґрунтовану кількість часу, достатню для публікації матеріалів, але коли йдеться про сенсації – швидкість вирішує все. Ти не можеш чекати, зволікати або бути повільним. Всього за кілька хвилин історія може втратити свою вартість. Водночас, як би журналіст не поспішав з сенсацією і скільки б в нього не було досвіду за плечима – він не може натиснути кнопку "опублікувати" без перевірки його тексту редактором або іншим журналістом в офісі. Думаю, саме так завойовується довіра аудиторії.

2:45–3:05: Ефір.

Це найбільш напружений час для редакторів, журналістів та продюсерів. Кожен відчуває відповідальність за будь-яку проблему, яка може виникнути. Коли журналіст та продюсер спускаються до студії, будь-що може піти не так: обладнання може не спрацювати, зображення може "заморозитись", швидкість інтернет-з'єднання може бути низькою. Але в момент, коли ведучий говорить "Добрий день. Це щоденна передача Української служби Голосу Америки Час Тайм", все майже завжди працює, як і має працювати.

Ніхто з глядачів не відчуває напруги по інший бік блакитного екрану. Добре, ніхто окрім стажера, який залучений у процес більше ніж звичайний спостерігач. За час стажування в Голосі Америки мені доводилось потрапляти і в кумедні ситуації. Подейкують, що я отримав "чорний пояс" з роботи із суфлером в студії, коли допомагав грузинському офісу записувати новинну програму. Не розуміючи майже нічого грузинською або бодай абетки, мені вдалось не зірвати ефір і підлаштуватись під голос грузинської ведучої.

3:05-5.00: Час видихнути.

Коли найбільш напружена частина дня завершена, як для телевізійної, так і для веб-команди, з'являється можливість займатись більш глибокими статтями або сюжетами, для яких немає дедлайну "зараз".

Думаю, на цьому нашу 4-хвилинну екскурсію роботою редакції можна завершити, чи не так?

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