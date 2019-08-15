ЗМІ критикують сенатора США за підтримку російського Русала і шукають конфлікт інтересів

Сенатор Мітч Макконнел, лідер республіканської більшості в Сенаті США в січні підтримав пропозицію Міністерства фінансів США зняти санкції з російського виробника алюмінію "Русал" за умови, якщо її власник – Олег Дерипаска, олігарх пов'язаний з Кремлем, відійде від контролю над компанією та зменшить свою частку в ній.

Через три місяці після зняття санкцій, алюмінієвий гігант оголосив про плани інвестувати 200 мільйонів доларів у виробництво катаного алюмінію в американському штаті Кентуккі і побудувати найбільший новий алюмінієвий завод у США за практично чотири десятки років.

Тепер американські ЗМІ уважно досліджують, чи не було у сенатора Мітча Макконнелла, який представляє штат Кентуккі, конфлікту інтересів при розгляді питання про зняття санкцій.

"Як підтримані Макконнеллом зусилля зняти російські санкції допомоли проекту в Кентуккі". Під також назвою вийшла стаття The Washington Post.

Мітч Макконнел став ціллю для лобістів Русала, пише видання Time.

"Щоб звільнити себе від санкцій, Русал спрямував команду високооплачуваних лобістів для проведення інтенсивних багатомісячних зусиль у Вашингтоні. Однією з цілей був Мітч Макконнелл з Кентуккі, лідер більшості в Сенаті, який допоміг зупинити двопартійну ініціативу, спрямовану на утриманні санкцій", пише Time і додає, що один з акціонерів Русал Лев Блаватнік надав більше 1 мільйони доларів зі своїх компаній "до кампанії Республіканської партії, пов'язаної з Макконнеллом".

Речник сенатора повідомив пресі, що його позиція стосовно того, щоб не блокувати зняття санкцій, була продиктована позицією міністра фінансів США Стівена Мнучина, який виступав за збереження особистих санкцій проти Дерипаски, але, разом з тим, підтримував зняття санкцій з російської компанії, щоб сприяти стабілізації ринку алюмінію.

Макконнелл "не знав про будь-якого можливого російського інвестора до голосування", - заявив речник сенатора пресі.

В своїй заяві, холдингова компанія Русала EN+ заявила, що проект не пов'язаний із зусиллями лобістів компанії, щоб переконати американських посадовців зняти санкції.

Сенатори від Демократичної партії США закликали переглянути угоду, а керівництво Русал заявило, що може відмовитись від інвестиції.

Інвестиції російського алюмінієвого гіганта можуть і не бути позитивною новиною, вважає директор американського Центру Дипломатії Пенн-Байдена Майкл Карпентер і закликає подивитись на досвід Чорногорії, де, за заявами Міністерства фінансів США, Дерипаска сприяв спробам організувати збройний переворот.

"Зусилля сенатора Макконнелла зі зняття російських санкцій допомогли підтримати створення російського алюмінієвого заводу у нього в Кентуккі, який би підтримав пов'язаний з Кремлем олігарх Олег Дерипаска. Макконнелл має запитати у Чорногорії, чим обернулись інвестиції Дерипаски", - написав Карпнтер у Twitter.

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