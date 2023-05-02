Держдеп США підтримує політику відкритих дверей НАТО для України, але зосереджений на викликах війни

Офіційну позицію щодо перспектив членства України в НАТО (та зокрема обговорення цього питання влітку на Вільнюському саміті) журналістам пояснив речник Державного департаменту США Ведант Пател.

Так, за його словами, Сполучені Штати підтримують політику “відкритих дверей” НАТО, але наразі зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії.

Таку ж позицію раніше висловив і представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки .

Ведант Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.

Під час брифінгу журналісти попросили речника Держдепу прокоментувати публікацію французької газети Le Monde про розбіжності серед союзників щодо перспективи членства України в НАТО.

“Те, на чому ми зосереджені зараз – це забезпечення підтримки наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія нехтує основами Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися”, - сказав посадовець.

Пател також наголосив, що Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за вчинені звірства.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.

Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це йдеться у спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня.