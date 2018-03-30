Росія відома своєю дезінформацією - Держдеп порівняв заяви РФ з України та Солсбері

"Ми бачимо як Росія знову і знову подає невірну інформацію, дезінформує, як і заявляючи, що "маленькі зелені чоловічки" прийшли до України, заперечуючи відповідальність за збиття MH17.

Про це тепер багато не чути, а я маю на увазі літак, який було збито над Україною, що призвело до загибелі багатьох невинних цивільних осіб.

Росія відома своїми кампаніями з дезінформації і це ще одна", - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт, коментуючи ЗМІ позицію, яку зайняла Росія стосовно скандалу з отруєнням колишнього шпигуна в британському місті Солсбері.

"Росія не мусить вдавати з себе жертву, - заявила Науерт, підкресливши, - єдині жертви в цій ситуації – це ті двоє осіб, які перебувають в лікарні в Британії, люди, які не можуть прийти до парку, медичний персонал, працівники з невідкладної допомоги, яких тепер потрібно лікувати, за станом яких потрібно спостерігати, адже вони могли контактувати з речовиною".

Коментуючи висилку дипломатів США з Росії, Науерт зазначила, що виправдання таким діям немає. Водночас, вона наголосила, що дії США з висилки дипломатів Росії були мотивовані нападом на Великобританію, громадянина Великобританії та його доньку.

"Пам’ятайте, це вперше бойова нервово-паралітична речовина «Новичок» була використана на території країни-союзника. Ми не зробили непродумані кроки. Ми узгоджуємо їх з союзниками по всьому світові. 28 країн приєднались до США в захисті союзників для того, щоб вигнати 153 російських шпигунів з різних країн", - заявила Науерт.

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