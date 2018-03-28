"Німеччина гарантувала кремлівським мафіозі гроші на майбутнє" - огляд коментарів експертів щодо "Північного потоку 2"

Німецькі лідери мають відповісти за те, що називають "Північний потік" суто економічним проектом. Він має надзвичайні наслідки у сфері політики - суто негативні для європейської безпеки

Рішення Німеччини підтримати буцівництво газогону "Північний потік 2" гарантує, що Кремль у майбутньому зможе розраховувати на стабільний притік грошей з Європи і тим самим суперечить здавалося б консенсусу Заходу щодо необхідності покарати Росію за замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. На це вказують міжнародні оглядачі, які коментують рішення офіційного Берліна.

"Німеччина має припинити побудову "Північного потоку 2". Час, який країна обрала для оголошення свого рішення, є особливо чутливим", - твітує Марсель Дірсус, політолог з університету Кельну у Німеччині.

"Уряд Німеччини має відмовитись від планів щодо "Північного потоку 2" та стати незалежним від поставок енергії з Росії заради свободи", - тверидть Райнер Адам, регіональний директор з питань Східної та Південно-східної Європи у Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Раніше стало відомо, що Німеччина схвалила побудову та викорстання газопроводу "Північний потік 2", зведенням якого займається Рося. У Німеччині даний проект назвали суто економічним.

Нещодавні опитування громадської думки в Німеччині також вказували, що дії Володимира Путіна німців турбують значно менше, ніж дії президента США Дональда Трампа.

Між тим Вашингтон сприймає "Північний потік 2", як важіль впливу Росії на Європу. Це спільна позиція і чинної адміністрації США, і представників табору її політичних опонентів.

"Німецькі лідери мають відповісти за те, що називають "Північний потік" суто економічним проектом. Він має надзвичайні наслідки у сфері політики - суто негативні для європейської безпеки - і Меркель про це знає", - твітує колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Цей проект допоможе фінансувати мафію Путіна протягом багатьох років

Повідомлення із офіційного Берліна співпало із масовою висилкою країнами Заходу російських дипломатів (їх вислала і Німеччина), як покарання за роль Росії в отруєнні на території Великої Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

На думку Карпентера, відповіддю Заходу на отруєння Скрипаля (яке на Заході трактують, як використання Росією зброї масового ураження на території країни-члена НАТО - прим. ГА) має стати закриття проекту "Півнчний потік" та заборона на трансакції з усіма оборонними компаніями Росії.

"Цей проект допоможе фінансувати мафію Путіна протягом багатьох років", - твітує про рішення уряду Німеччини Якуб Янда, виконавчий директор аналітичного центру European Value у Празі та голова програми Kremlin Watch.

Між тим експерт американського аналітичного центру Hudson Institute Бенджамін Гаддад відзначив, що рішення Німеччини є одним із низки явищ у європейській політиці, які примушютьу сумніватись у реальному створенніі єдиного західного фронту спротиву Росії після отруєння Скрипаля. Про виникнення консенсусу на Заході щодо необхідності протидії Росії активно заговорили після масового видворення російських дипломатів.

"Я не знаю, як довго протимається цей єдиний європейський порив. Наступним тестом стане те, чи буде запроваджено реальні заходи проти грошей клептократів у європейських столицях", - твітує Гаддад.

"Німеччина підписала "Північний потік 2", Велика Британія займається Брекзитом, Макрон намагається поєднати жортску відповідь із спробами розвивати двосторонні відносини з Москвою, а наступна правляча коаліція в Італії йомвірно буде проросійською, а уряді Австрії є елементи пов'язані із партією Путіна", - також відзначив Гаддад.

20 березня Державний департамент США попередив про загрозу запровадження санкцій проти компаній, які прагнуть співпрацювати з енергетичним сектором Росії, зокрема, будувати газопровід "Північний потік-2".

Ми вважаємо, що "Північний потік-2" може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Це надасть Росії ще один інструмент тиску на європейські країни

"Ми провели багато часу, спілкуючись з нашими партнерами та союзниками в інших зарубіжних країнах, щоб пояснити їм наслідки CAATSA (Акту протистояння противникам Америки через санкції – ред.), а також про те, як людина, компанія чи країна можуть потрапити під дію CAATSA та під санкції", – наводять слова речниці Держдепу Гедер Науерт у "Радіо Свобода".

Науерт також нагадала про офіційну позицію США щодо "Північного потоку".

"Ми вважаємо, що "Північний потік-2" може підірвати загальну енергетичну безпеку та стабільність Європи. Це надасть Росії ще один інструмент тиску на європейські країни, особливо на такі країни, як Україна", – наголосила Науерт.

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