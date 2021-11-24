"Ми готуємось до низки непередбачуваних ситуацій" - Держдеп про нагромадження Росією військ поблизу України

США ведуть активні консультації з європейськими країнами та Україною і готуються "до низки непередбачуваних ситуацій", через незвичне нагромадження Росією військ поблизу України. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу для преси у вівторок.

"Ми надсилаємо високих посадовців Департаменту, які проводять детальні брифінги для наших європейських союзників. Ми надали детальну інформацію і Україні. Ми продовжимо не лише обмінюватись інформацією, але і готуватись до низки непередбачуваних ситуацій", - додав посадовець.

Серед конктерних дій зі стримування Росії, Прайс назвав чітку позицію США та європейських союзників на підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку чують і в Росії. Він також наголосив на новій оборонній допомозі США Україні.

"Той факт, що ми говоримо про це [нагромадження Росією військ поблизу України] відкрито, те, що ми висловлюємо занепокоєність, ми не робимо таємниці з наших консультацій з Україною та європейськими партнерами; той факт, що ми не соромимось висловювати занепокоєння тим, що бачимо, публічними повідомленнями про незвичну військову діяльність Росії і те, що ми заявляємо про це в контексті подій 2014 року - ми це говоримо, щоб чітко зауважити, що наша відданість Україні міцна, але це також і посил для Російської Федерації. Ви бачили подібні заяви і від деяких наших європейських союзників а також заяви від України".

Прайс також наголосив на безпековій допомозі, яку США надають Україні, включаючи новий пакет допомоги обсягом 60 млн дол, оголошений під час візиту українського президента Володимира Зеленського до США а також "400 млн дол, які були виділені нашим партнерам лише з початку роботи цієї адміністрації".

Днями до України зі США прибули два патрульні катери, передані в рамеах безпекової допомоги. Також посольство США в Україні розмістило повідомлення про передачу 80 тонн боєприпасів.

В коментарі "Голосу Америки" високий посадовець Держдепу зазначив, що США можуть вжити різних заходів у відповідь на зловмисні дії Росії.

"Ми показали, що Сполучені Штати готові використати низку інструментів проти зловмисних дій Росії і ми без вагань ними скористаємось в майбутньому, як і іншими інструментами", - заявив високопосадовець на умовах анонімності.

"Ми закликаємо Москву до деескалації напруги, - додав посадовець. - Ключовий перший крок є поновлення дотримання режиму припинення вогню до низьких рівнів порушень липня 2020 року".

Росія відкидає звинувачення у ескалації напруги.

Дивіться також: Експерти – про загрозу розв’язання Росією повномасштабної війни після запуску Північного потоку-2. Відео