Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США провів телефонну розмову з начальником Генштабу Росії

У вівторок відбулась телефонна розмова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі з начальником Генштабу Росії генералом Валерієм Герасімовим. Про це повідомляє сайт Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Повідомлення уряду США відзначає, що розмова стосувалась "низки пов'язаних з безпекою питань, які викликають занепокоєння".

Як повідомлялось, розвідка США висловлює занепокоєння щодо можливого наступу Росії на Україну. При цьому в уряді Америки вважають, що Росія ще не вирішила, що робитиме із військами накопиченими поблизу України

"Телефонна розмова є продовженням спілкування між двома лідерами з метою зменшення ризиків та вирішення конфліктних ситуацій. У відповідності до минулої практики, обидві сторони погодились зберігати у таємниці деталі їх розмови", - відзначає заява.

Раніше Міллі провів розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що США "провокують загострення на Сході України".

"Держдеп США дипломатичними каналами доводить до своїх создників та партнерів абсолютно брехливу інформацію щодо концентрації на території нашої країни сил для військового вторгнення до України", - заявили у СВР.

Як повідомляв "Голос Америки", у вересні Міллі у Фінляндії зустрівся з начальником Генерального штабу Росії генералом Валерієм Герасімовим. Вони спілкувалися протягом шести годин

Міллі заявляв, що США слід розглянути можливість розширення військових контактів з Росією і, можливо, домовитися про спостереження за бойовими навчаннями один одного.

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