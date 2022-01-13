Державний секретар США піднімав питання України у розмовах з главами МЗС Чехії, Ісландії

Теми підтримки України та протидії агресії Росії стали складовою розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільниками зовнішньополітичних відомств Ісландії та Чехії у четвер.

Як відзначається, у ході розмови з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір йшлося про низку спільних пріоритетів "включно з європейською безпекою на тлі накопичення Росією військ, підтримкою суверенітету та територіальної цілісності України".

У розмові із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським державний секретар США наголосив на твердій відданості США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії, що триває, та поінформував міністра закордонних справ про зусилля США щодо мирного вирішення конфлікту у східній Україні".