Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Державний секретар США піднімав питання України у розмовах з главами МЗС Чехії, Ісландії

На фото: Державний секретара США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Кулеба. 2021 рік

Теми підтримки України та протидії агресії Росії стали складовою розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільниками зовнішньополітичних відомств Ісландії та Чехії у четвер.

Як відзначається, у ході розмови з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір йшлося про низку спільних пріоритетів "включно з європейською безпекою на тлі накопичення Росією військ, підтримкою суверенітету та територіальної цілісності України".

У розмові із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським державний секретар США наголосив на твердій відданості США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії, що триває, та поінформував міністра закордонних справ про зусилля США щодо мирного вирішення конфлікту у східній Україні".

Facebook Forum

Інше за темою

Відео - найголовніше

Запуск супутника «Січ-2-30» із космодрому SpaceX у штаті Флорида. Відео
Embed
Запуск супутника «Січ-2-30» із космодрому SpaceX у штаті Флорида. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00

Запуск супутника «Січ-2-30» із космодрому SpaceX у штаті Флорида. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG