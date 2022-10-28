Як не допустити потрапляння західної зброї в Україні на чорний ринок - план Держдепу

Зараз ЗСУ та сили безпеки України мають значну потребу в зброї і це убезпечує від потрапляння на чорний ринок стрілецької та легкої зброї, - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

"Пріоритетом Сполучених Штатів є забезпечення того, щоб Україна мала зброю, необхідну для захисту своєї території від подальшого вторгнення Росії. Допомога в забезпеченні контролю України над своєю територією є основним засобом обмеження можливого незаконного переміщення зброї російськими силами, ставлениками Росії та недержавними діячами", - зазначено на сайті Держдепу.

Український уряд зобов’язався належним чином охороняти та обліковувати передане оборонне обладнання американського походження, повідомляє американське зовнішньополітичне відомство і водночас визнає, що "хаотичний характер бойових дій може ускладнити це". Там наголосили, що захоплену проросійськими силами надану Україні зброю Росія може використовувати "для контрзаходів, пропаганди або проведення операцій під фальшивим прапором".

Держдеп наголошує, що належне гарантування безпеки зброї, "особливо переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових/універсальних тактичних керованих ракет, має важливе значення для відновлення та регіональної безпеки після конфлікту". Тож Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати уряду України в обліку та зберіганні зброї та розмінуванні, якщо дозволятимуть умови безпеки, для безпечнішого повернення українців додому. Водночас, для посилення безпеки зберігання зброї у відомстві розробили детальний план.

У короткотерміновій перспективі - протягом 2023 року - працівники посольства США в Україні допомагатимуть українському уряду приймати американську безпекову допомогу, перевіряти українські запити про надання озброєння на предмет ризику потрапляння на чорний ринок, запровадження прозорих механізмів повідомлення про переміщення традиційної зброї.

​Надалі, протягом 2024-го планується, серед іншого, проведення навчань для правоохоронців в Україні та прилеглих країнах підтримувати прикордонний контроль, проводити розвідувальні й контртерористичні операції, а також відправлення до України саперних підрозділів для допомоги із розмінуванням і знищенням покинутої зброї.

Робота у довготерміновій перспективі передбачає, зокрема подальше посилення безпеки на кордонах та перевірки пасажирів і вантажів, перевірки зберігання зброї в Україні з боку американського уряду.

Також США закликають інші союзні країни, що передають Україні зброю для захисту у війні Росії, надавати Києву документувати й вести облік зброї, проводити підготовку представників для охорони зброї, розслідувати підозри у її контрабанді та допомагати створювати владі можливості для поширення інформації щодо захопленої зброї.

Раніше Голос Америки повідомляв про те, що конгресвумен українського походження республіканка Вікторія Спартц опублікувала ряд критичних заяв, які стосувались дій президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського, вимагаючи перевіряти допомогу, яка надається Україні від США.

У відповідь у Пентагоні заявили, що не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.