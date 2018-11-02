Пасажири в європейських аеропортах проходитимуть детектори брехні

У декількох аеропортах Європи пасажири будуть змушені проходити тест на детекторах брехні, які працюють за допомогою штучного інтелекту, на додаток до звичайних заходів безпеки. Про це повідомляє видання USA Today із посиланням на прес-реліз про нову ініціативу.

У рамках нового проекту під назвою iBorderCtrl, що реалізовується за підтримки Європейського Союзу, детектори брехні встановлюватимуть на прикордонних пунктах пропуску в Угорщині, Латвії та Греції. Вони межують з країнами, які не є членами ЄС. Цього місяця відбудуться випробування обладнання, під час якого ті, хто приїхав з-за меж ЄС, відповідатимуть на запитання анімованого прикордонника на комп’ютері через веб-камеру.

Віртуальний прикордонник аналізуватиме мікровирази обличчя мандрівників, щоб визначити, чи вони брешуть

У прес-релізі повідомляється, що віртуальний прикордонник аналізуватиме мікровирази обличчя мандрівників, щоб визначити, чи вони брешуть. Тим часом прикордонники-люди контролюватимуть процес і втручатимуться, якщо виявлятиметься ризик для безпеки.

Мандрівників, яких відносять до категорії низького ризику, під час попереднього відбору на тесті на детекторі брехні запитуватимуть лише основну особисту інформацію. Водночас пасажири, які становлять вищий ризик, проходитимуть детальнішу перевірку.

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