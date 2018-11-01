США накладуть санкції на Іран

Президент Трамп заявив у середу, що для підтримки глобального енергетичного ринку достатньо нафти і без Ірану. Тим самим Трамп дав зелене світло для повторного накладання енергетичних санкцій на Ісламську Республіку наступного тижня. Про це пише видання Washington Examiner.

«Маємо достатнє нафти та нафтопродуктів з інших країн, крім Ірану, для того, щоб дозволити значне скорочення обсягів нафти та нафтопродуктів, придбаних від Ірану або через іноземні фінансові установи», – сказав Трамп у формальній заяві.

Він дійшов висновку «після ретельного розгляду» доповідей, представлених Конгресу Адміністрацією з енергетичної інформації, аналітичним підрозділом Департаменту енергетики, який відслідковував проблеми постачання, що можуть виникнути в результаті санкцій.

Санкції вступають в силу в понеділок опівночі.

«Ключ до стратегії, на думку адміністрації, полягає в тому, щоб максимально скоротити експорт Ірану», – зазначив Кеннет Кетзмен, провідний експерт щодо Ірану дослідницької служби Конгресу США, виступаючи на саміті політиків Близького Сходу у Вашингтоні в середу.

Останній аналіз Кетзмена з вересня говорить про те, що вплив санкцій на ринок буде невеликим, що підтвердило б оцінку Трампа.

Кетзмен додав, що показники експорту нафти в жовтні будуть випущені 1 листопада, і він переглядатиме дані, щоб побачити, чи відбулися якісь суттєві зміни на ринку.

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