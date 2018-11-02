Шанс виграти «зелену карту»: залишаються лічені дні до кінця реєстрації

Залишаються лічені дні, щоб скористатися шансом виграти право на еміграцію до США. Лотерея, яку в народі називають «зелена карта» або Green Card, проводиться щороку, але зареєструватися на неї можна тільки в певний проміжок часу.

Реєстраційний період у 2018 році розпочався 3 жовтня і триватиме по 6 листопада. Реєстрація закриється опівдні за Східним стандартним часом (GMT-5).

Лотерея, офіційна назва якої Diversity Visa Lottery (DV Lottery) (диверсифікаційна лотерея), проводиться щороку Державним департаментом США. Участь у ній абсолютно безкоштовна і здійснюється шляхом заповнення заявки на сайті американського уряду.

Результати лотереї можна буде перевірити на цьому самому сайті, починаючи з 7 травня 2019 року.

Охочих взяти участь у лотереї закликають робити це самостійно, не вдаючись до допомоги сторонніх осіб, щоб не стати жертвою шахрайства.

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Необхідно пам’ятати, що виграш у лотереї не означає автоматичного отримання «зеленої карти» – людина тільки стає претендентом на диверсифікаційну імміграційну візу США. Для отримання цієї візи потрібно буде здійснити декілька кроків, найважливішим із яких є проходження співбесіди в американському консульстві.

Не всім із відібраних претендентів вручать візи, а ті, кому пощастить, після приїзду до США отримають посвідчення постійного мешканця, яке в народі називають «зеленою картою» або Green Card.

Виграшні заявки вибираються комп’ютером випадковим чином за принципом лотереї, без надання будь-яких переваг окремим категоріям людей. За своєю суттю лотерея диверсифікаційних віз була розроблена, щоб урізноманітнити потік мігрантів до США з країн із нижчим рівнем імміграції.

Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п’яти років, усувається зі списку учасників. Україна досі не перевищила квоти.

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