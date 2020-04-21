Дезінформація Росії, Китаю та Ірану щодо COVID-19 стає все більше схожою – Politico про звіт Держдепу

Згідно із доповіддю Державного департаменту США, текст якого опинився у розпорядженні видання Politico, пропагандистські меседжі Росії, Китаю та Ірану, спрямовані проти США, стають все більше схожими.

Видання пише, що Держдеп вказує на наступні фальшиві теми, які просуваються трьома урядами: новий коронавірус це – біологічна зброя США і що американському уряду криза приносить політичні дивіденди; що вірус походить не з Китаю; що його поширили американські військові; американські санкції вбивають іранців; відповідь на пандемію Китаю була чудовою, а США - мінімальною; усі три уряди дуже добре дають відсіч пандемії, а економіка США її не витримає.

Посольство Росії в США так само заперечило, що їхня країна поширює дезінформацію.

Доповідь, повідомляє Politico, є закритою та була підготовлена Центром глобальної взаємодії, діяльність якого присвячена аналізу та протидії інформаційним війнам. Деякі з цих наративів, йдеться в дослідженні, поширюються державними ЗМІ, інші – самими урядами. Як приклад наводиться веб-сайт Міністерства оброни Росія, де міститься теорія змови про те, що мільярдер Білл Гейтс причетний до створення вірусу COVID-19. Із лютого 2020 року, йдеться у звіті, дезінформація, яка поширюється трьома країнами, стала набагато більш подібною, ніж вона була до пандемії.

Посольство Китаю, на запит Politico, відмовилося коментувати, але вказало на інтерв’ю посла виданню Axios, яке транслювалося на телеканалі HBO. В інтерв’ю посол відмовився відповідати, чому речник міністра закордонних справ країни поширював заяву, що США відповідальні за вірус. Речник місії Ірану в ООН відповів виданню, що це США несуть відповідальність за пропаганду і дезінформацію, пов’язану із пандемією. Посольство Росії в США так само заперечило, що їхня країна поширює дезінформацію.

Аналітики поза межами американського уряду також вказують на зближення меседжів з дезінформації трьох урядів із початку пандемії.

«Ми спостерігали, що як публічна дипломатія, так і приховані операції, які походять із Ірану, Китаю та Росії, сходяться навколо наративу, пов’язаного із COVID-19, особливо в частині, де вони звинувачують США у їх відповіді на кризу і їхню роль у геополітичних справах», - говорить Каміл Франсуа, головний офіцер із інновацій аналітичної фірми Graphika.

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