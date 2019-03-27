Діаспора відрядила 296 спостерігачів на українські вибори

У день голосування 31 березня на виборчі дільниці вийдуть 296 спостерігачів від української діаспори. Про це напередодні повідомив на прес-конференції в Києві голова міжнародної місії СКУ Євген Чолій.

Як він уточнив, до складу місії входять 219 спостерігачів від власне Світового конгресу українців і 77 спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки.

Спільна місія СКУ і УККА є другою за величиною спостережною місією

«Спільна місія СКУ і УККА є другою за величиною спостережною місією після ОБСЄ», – наголосив Чолій.

За його словами, «За складом та обсягом діяльності місія СКУ є унікальною, оскільки складається, у переважній більшості, з україномовних спостерігачів, обізнаних із ситуацією в Україні».

Як повідомив Чолій, багато спостерігачів СКУ приїжджають в Україну з різних країн своїм коштом. «Місія СКУ повністю незалежна та не отримує жодного урядового фінансування», – підкреслив голова. Як було сказано, «Ця місія засвідчує жертовність української діаспори та її зацікавлення демократичними процесами в Україні».

Місія СКУ повністю незалежна та не отримує жодного урядового фінансування

Спостерігачі СКУ моніторитимуть виборчий процес під час першого туру 31 березня, другого туру 21 квітня, а також парламентських виборів, запланованих на 27 жовтня.

​За результатами моніторингу 31 березня місія оприлюднить три звіти: проміжний 26 березня, попередній 1 квітня (на наступний день після виборів) і заключний, через 8 тижнів після виборів.

Окрім короткострокових спостерігачів для спостереження у день голосування, Світовий конгрес українців мобілізував довгострокових спостерігачів. Це 122 активісти з 28 країн світу. Їхнє завдання – здійснювати медіа-моніторинг у своїх країнах, відстежуючи дезінформацію про український виборчий процес.

Як сказав Євген Чолій «Голосу Америки», «Наші довгострокові спостерігачі зосереджуються, головно, на медіа-моніторингу поза межами України, щоб виявляти спроби дискредитації українського виборчого процесу. Ми виявляємо факти дезінформації, подаємо спростування неправдивої інформації і звертаємо на це увагу міжнародного співтовариства, даючи можливість зробити відповідні висновки».

Як приклад такої інформаційної атаки, Чолій навів публікацію онлайн-журналу «Strategic Culture Foundation» від 23 березня. Англомовна стаття має заголовок: «Троє неонацистів лідирують у змаганні за президентство в Україні». Як стверджується у цій статті, Інститут Геллапа вважає, що українці ненавидять усіх кандидатів.

«Інформаційна війна не обмежується самим лише інформаційним простором України, а поширюється на весь світ з метою ввести в оману союзників України», – сказав Чолій «Голосу Америки». Саме тому, за його словами, довгострокові спостерігачі СКУ відстежують потенційні загрози зовнішнього втручання в український виборчий процес.

Центральна виборча комісія акредитувала для спостереження за президентськими виборами в Україні понад 2 тисячі спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Раніше Верховна Рада заборонила громадянам Російської Федерації спостерігати за виборчим процесом в Україні.

Це рішення вплинуло, зокрема, на роботу місії СКУ. Як повідомив Євген Чолій, члени Світового конгресу українців, які є громадянами РФ, у спостережній місії СКУ участі не братимуть.

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