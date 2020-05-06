Freedom House оцінив рівень демократії в Україні - значно випереджає Росію, але сильно поступається лідерам

Все більше державних лідерів перестали навіть удавати, що грають за правилами демократії. З огляду на це демократичні країни, зокрема члени ЄС та США мають вдатись до низки кроків, щоб не допустити руйнування демократії. Про це йдеться у доповіді американської правозахисної організації "Дім Свободи" (Freedom House) "Країни перехідного періоду", оприлюдненій сьогодні.

Заходу радять зробити пріоритетом в Україні програми націлені на боротьбу із корупцією

Доповідь визначає Демократичний рейтинг країн за шкалою від 1 до 7. У цьогорічній доповіді Україна отримала 3.39, а загалом її рівень демократії оцінено у 40%. Для порівняння, найвищий бал отримала Естонія - 6.07, а Росія - 1.39. Окрім Естонії, Україну випередили Словенія, Латвія, Чехія, Литва, Словаччина, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія.

При цьому експерти дали високу оцінку прогресу України. Правозахисники відзначають, що в Україні за останні два роки спостерігалось "найбільше покращення в історії спостережень звіту. Для порівняння, у 2010-му році "демократичний бал" України складав 3.61, у 2013-му - 3.14, 2014-му - 3.07. Найвищі бали цього року Україна отримала за категоріями громадянське суспільство (5), виборчий процес (4.50), незалежні ЗМІ (3.75) та місцеве демократичне урядування (3.25). Низькі оцінки Україна отримала за категоріями: корупція (2.25), судочинство та його незалежність (2.50), демократичне урядування на державному рівні (2.50).

Як відзначає доповідь, президент України Володимир Зеленський зіткнеться із викликом "очікувань громадськості, довіри з її боку, збереження цієї довіри, та реструктуризації корумпованої системи без порушення демократичних норм".

Трамп тиснув на нових лідерів України, щоб отримати персональну політичну вигоду, створивши цим загрозу транспарентності у цій країні та поставивши під сумнів її національну безпеку

Саме порушення демократичних норм, на думку дослідження, є головною проблемою деяких сусідів України.

Як відзначає доповідь, на території, яка простягається від Центральної Європи до Центральної Азії недемократичні лідери "продовжують на словах поважати елементи мажоритарної демократії".

"Вони (недемократичні, на думку правозахисників, лідери країни - прим. ГА) твердять, що діють у відповідності до волі народу, але роблять це лише щоб виправдати накопичення влади у власних руках та посилення порушень політичних прав та громадянських свобод", - відзначає доповідь "Дому Свободи".

Доповідь авторитетної правозахисної організації звертає окрему вагу на ситуацію у сусідніх із Україною Польщі, Угорщині. У Польщі, відзначає доповідь, правляча партія "веде війну проти судів, намагаючись перетворити їх на податливий політичний інструмент". В Угорщині, вважають правозахисники, режим президента Орбана є "недемократичним".

Доповідь також звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп не став виступати на підтримку демократії в Східній Європі.

"Він висловив підтрику урядам Угрощини та Польщі - здійснив візити до цих країн та обмінявся похвалами з їх владою і чинив тиск на нових лідерів України, щоб отримати персональну політичну вигоду, створивши загрозу прозорості у цій країні та поставивши під сумнів її національну безпеку", - вказує Freedom House.

Як відомо звинувачення з боку Демократичної партії США на адресу президента США Дональда Трампа у тиску на уряд України щодо розслідувань, які стосувались Джо Байдена, стали основою для процесу імпічменту Трампа у Палаті представників Конгресу США та Сенаті. У Палаті представників, де більшість становлять демократи, Трампу оголосили імпічмент, але його було виправдано у Сенаті, де більшість має Республіканська партія.

Доповідь звертає увагу і на посилення впливу Комуністичної партії Китаю у країнах із уразливими демократичними інституціями.

Китай тепер не менш активний ніж Росія у просуванні своіх цілей у регіоні

"Країни перехідного періоду тривалий час вказували на агресивну політику Росії націлену на дестабізацію трансатлантичного альянсу та відновлення того, що Росія вважає її "сферою впливу". Але в останні роки, Китай Сі Цзіньпіна був не менш активний у просуванні своїх цілей у міжнародній політиці", - відзначає доповідь. Доповідь звертає увагу на значну представленість Китаю у технологічній сфері в Україні, технологіях ведення спостереження.

Україна згадується у доповіді, на рівні з країнами Балтії, Польщею, Болгарією, Грузією та Вірменією, як країна, де "різношерсті групи крайніх правих, насильницьких груп екстремістів гучно заявили про себе". У розділі рекомендацій доповідь також звертає увагу на важливість попередження та реакції та насильство з мотивів ненависті проти вразливих громад.

Демократичні партнери мають підтримувати ініціативи, які посилюють незалежний нагляд за силовиками, та працюють над попередженням, та реагують на насильство з мотивів ненависті щодо вразливих громад

"Хоча ці групи та їх ксенофобські месиджі не є чимось новим, вони продемонстрували новий рівень міжнародної співпраці та отримували підтримку від однодумців в Америці та Західній Європі", - відзначає доповідь.

У розділі рекомендацій доповідь "Дому свободи" радить урядам США та Європи посилювати та захищати основі цінності та захищатись від маніпуляцій з боку авторитарних суб'єктів.

Зокрема щодо України правозахисники радять США та Європі зробити просування демократії та прав людини пріоритетом двосторонніх відносин, підтримувати прозорість та підзвітність процесу урядування із залученням громадськості.

"Допомога та підтримка з боку США та європейських урядів відіграла провідну роль і має надалі посилювати прогрес України. Творці політики (на Заході - прим. ГА) мають зробити пріоритетом програми націлені на боротьбу із корупцією; вони також повинні уважно стежити за обмеженнями свободи волевиявлення, щоб переконатись, що будь-які обмеження, які ухвалюються були важливими та пропорційними. Також, щоб убезпечити демократію в Україні, демократичні партнери мають підтримувати ініціативи, які посилюють незалежний нагляд над силовиками, працюють над попередженням та реагують на насильство з мотивів ненависті щодо вразливих громад", - відзначає доповідь.

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