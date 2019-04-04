"Комерціалізацію дитинства" у YouTube відео хочуть законодавчо врегулювати у США

У США Сенатор-демократ Ед Маркі заявив, що планує представити законопроект, який запропонує регулювати "комерціалізацію" дитячого життя онлайн, повідомляє видання The Hill.

Законопроект також заборонить контент, який розмиває межі між рекламою та змістовним контентом, як наприклад довгі відео, які розповідають дітям про певні іграшки.

Законопроект мав би добитися змін в алгоритмах онлайн-платформ на зразок YouTube, щоб шкідливий контент не потрапляв на очі дітей. Також він мав би обмежити рекламу та зробити її більш помітною. Крім того, він вимагав би від платформ чітко помічати «освітні та інформаційні» матеріали для дітей і відкривати програми, що заохочуватимуть створення здорового контенту для дітей, пише видання.

Таку заяву сенатор зробив на заході, організованому Common Sense Media, групою, яка захищає безпеку дітей онлайн. Група була однією з 22 організацій, які закликали в грудні минулого року провести федеральне розслідування щодо того, як компанія Google рекламує мобільні додатки, орієнтовані на дітей, про що повідомляло видання The New York Times.

У скарзі до Федеральної торгової комісії (FTC) твердилося, що деякі додатки містять контент, неприйнятний для малолітніх. Наприклад, реклама ігор для дорослих у казино або пропозиції щось придбати.

Видання NBC вказує, що законопроект з'явився на фоні занепокоєння "батьків, громадських організацій та політиків, які звертають увагу на те, що певні онлайн ігри, наприклад Fortnite, можуть викликати залежність", а також стурбованості з приводу "комерціалізації дитиниства у відео на YouTube, в яких діти "розпаковують" іграшки" та ін.

Раніше в 2018 році інша скарга до FTC на Google порушувала проблему того, що YouTube, дочірня компанія Google, отримує прибуток від особистих даних дітей, які перебувають у її розпорядженні, хоча стверджує, що її платформа призначена лише для користувачів віком від 13 років.

Нове законодавство, яке збирається запропонувати Маркі, має боротися з проблемою онлайн-платформ, які намагаються якомога довше втримати маленького глядача перед екраном, надсилаючи йому оповіщення та рекомендації, зазначає The Hill.

«Настав час зіткнутися з тривожною реальністю, що деякі веб-сайти та додатки сьогодні побудовані таким чином, що шкодить дітям, – сказав Маркі. – Сама структура та базовий код платформ, які діти використовують на постійній основі сьогодні, по суті, становлять ризик для добробуту дітей».

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