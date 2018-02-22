Діти в школах США менш захищені, ніж ювелірні крамниці – віце-президент NRA

Під час свого першого публічного виступу після трагедії в школі у Флориді, віце-президент Національної асоціації власників стрілецької зброї (NRA) Вейн Лап`єр, звертаючись до учасників консервативної конференції у Вашингтоні, розкритикував представників Демократичної партії, інтелектуальну еліту та ЗМІ за те, що вони нібито намагаються скористатися трагедією, аби обмежити свободи.

На його думку, закликаючи до обмеження доступу до зброї, вони тим самим проявляють ненависть до Національної асоціації власників стрілецької зброї (NRA), другої поправки та індивідуальної свободи. На початку промови він навів приклади порушень інших законів, що, на його думку, свідчить про те, що у законодавчому закріпленні норм сенсу немає, а отже лише зброя може захистити громадян. Щодо конкретного питання - захисту школярів - в якості прикладу він навів рівень безпеки в ювелірних крамницях та банках, а також - зірок Голлівуду та запропонував посилити безпеку в школах.

«Ви тільки про це подумайте. Дивний факт, що в цій країні наші ювелірні крамниці важливіші за наших дітей. Наші банки, наші аеропорти, наші баскетбольні, хокейні ігри, наші офісні будинки, наші зірки фільмів, наші політики – вони усі більш захищені, ніж наші діти в школах.

«В кожній громаді в Америці, шкільному округу, конференції батьків та вчителів, спілки вчителів, місцевих правоохоронців, мами та тати – вони всі мають зібратися разом, щоб запровадити найкращу стратегію, щоб укріпити їхні школи, включно з ефективно тренованими озброєними охоронцями, які абсолютно захистять кожну невинну дитину в цій країні», - заявив віце-президент NRA Вейн Лап’єр.

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