Продовжується слідство в справі вбивства 17 школярів у штаті Флорида

Органи влади в південному районі штату Флорида звинуватили 19-річного юнака у навмисному вбивстві сімнадцятьох середньошкільників.

Поліція арештувала Ніколаса Круза в ході атаки на учнів школи в Паркланді, що за 70 кілометрів на північ від Маямі.

Поліцейські заявили, що колишній школяр розпочав стрілянину перед школою і продовжував стріляти в середині будинку.

Крім убитих, органи влади повідомили, що деяка кількість учнів була поранена.

Шериф повіту Бровард Скотт Ісраел назвав атаку «жахливим, убивчим і огидним» актом.

Він сказав репортерам, що убивця був озброним рушницею AR-15 і численними магазинами з патронами та що серед жертв були як учні, так і дорослі особи.

Слідство в справі вбивствтва продовжується. Від учнів і вчителів, які знали Ніколаса Круза, слідчі отримали подробиці.

Крім цього, слідчі перервіряють його діяльність в Інтернеті, включно із соціальними медіа, які, за словами шерифа, представляють «дуже тривожні» дані. Він не подав подробиць, лише повідомив, що Круза усунуто зі школи з приводу його невідповідної поведінки.

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