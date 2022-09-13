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Україна підкоротила амбіції Росії перетворити Чорне море в «російське озеро», але для стримування потрібна стратегія США і НАТО – експерти
Поразка Росії в Україні навіть на нинішньому етапі матиме довгострокові наслідки для її впливу в Чорноморському регіоні, але вона не позбавить Кремль амбіцій щодо перетворення Чорного моря у «російське озеро», вважають експерти, яких запросив до дискусії Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.
Цей регіон, наголошують вони, має ключове значення для безпеки Європи і світу. А тому учасники висловили свою підтримку законодавчим зусиллям, які вже роблять американські сенатори щодо запровадження законодавства США про довгострокову стратегію в Чорноморському регіоні.
Експерти зазначали, що протягом багатьох років стратегічний світогляд Росії надавав значного значення мілітаризації Чорноморського регіону, а окупація Росією Криму та повномасштабне вторгнення в Україну лише посилили цю загрозу. Але нині, після того, як російське військо, в тому числі і флот, показали свою неспроможність до складних широкомасштабних операцій, погляд на цю загрозу змінився.
Як саме і чому США та їхні союзники мають приділити більшу увагу цьому регіону - ці питання експерти обговорювали під час семінару під назвою «Мілітаризація Росією Чорноморського регіону. Наслідки для США та НАТО». Майбутній звіт на цю тему, що готується до публікації, окреслить головні рекомендації експертів керівництву США, європейським урядам та НАТО.
Для Росії Чорноморський регіон був у центрі політики впродовж довгого часу, на нього було спрямовано чимало стратегічних планів, які мали розширити вплив Росії у світі. Але російська армія здивувала своїми поразками в Україні не лише своїх командувачів, але і західних експертів, каже колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.
«Особливо це стосується Чорноморського флоту – вони показали себе гірше, ніж я колись собі міг уявити. Російський Чорноморський флот нині ховається за Кримом, боючись навіть наближатися до українських берегів. При тому, що в України навіть флоту немає», – сказав під час дискусії генерал у відставці, а нині старший радник міжнародної правозахисної організації Human Rights First.
Російські військові моряки, як каже колишній командувач, в першу чергу, думали про себе, а не про свою команду чи про корабель, як вчать у британському чи американському флоті. У цьому, на його думку, є відповідь на питання, як українцям вдалося потопити російський флагман «Москва». Російська система корупції проявилася невмінням організувати постачання війська і його загальною підготовкою, тобто збройні сили, на його думку, «прогнили зсередини».
«Вони не могли врятувати цей корабель, бо дані свідчать, що там був хаос, і його ніхто не рятував – з нього тікали, бо не було цієї культури, яку має західний флот. І були десятиліття корупції», – каже колишній генерал.
Колишньому командувачу наземною армією було важко зрозуміти, наприклад, чому росіяни не провели жодної висадки десанту на українське узбережжя. Але, розмовляючи під час підготовки дослідження з колегами з румунського флоту, він дізнався, що російська військова доктрина морської піхоти не передбачає висадку десанту на територію, яку перед тим не зайняли сухопутні війська. Це, за словами колишнього генерала, цілком суперечить західному способу ведення війни. Тому багато військових на Заході переоцінили справжні російські сили і спроможності.
«Ми, колективно на Заході, боялися розміру їхньої армії, їхньої ядерної зброї, але не всі бачили в Росії загрозу», – каже Годжес. Цим, на його думку, пояснюється бездіяльність Заходу у відповідь на напад на Грузію, на перехід усіх «червоних ліній», які оголошував президента США Барак Обама, і на напад на Україну в 2014 році. Не дивно, каже генерал, що Росія в цих умовах фатально помилилася в своїх оцінках підтримки України Заходом і напала на Україну знову.
При цьому колишній генерал наголошує, що Росія мала вплив у цьому регіоні не лише завдяки створенню враження про свою силу, але і завдяки тому, що могла підтримувати добрі стосунки з такими країнами, як Туреччина чи Болгарія.
На думку Іванни Кузь, яка займається питаннями трансатлантичної оборони та безпеки в Центрі аналізу європейської політики, Чорноморський регіон є в центрі інтересів Росії, і цим пояснюється анексія Криму і намагання завоювати прилеглі до Чорного моря території України. «Якби Росії вдалися її плани, вона б відрізала українські порти і перетворила країну на сухопутну державу. Завдяки цьому вона могла отримати економічний контроль в регіоні, вона б контролювала торгівлю, зокрема, торгівлю зерном. Це могло перетворити Чорне море на «Російське озеро», настільки великий контроль Росія б мала над цим регіоном і це відкривало б їй можливості в інших частинах світу», – каже українська дослідниця.
Грузинська дослідниця Натія Сескурія, яка працює в британському Королівському інституті об’єднаних служб, каже, що в Грузії дуже уважно стежать за успіхами українських військових на Харківщині, тому що військова поразка Росії призвела б до посилення безпеки в регіоні Чорного моря, вздовж якого Росія створила декілька заморожених конфліктів, та в Європі в цілому. Тому, на її думку, для Заходу дуже важливо продовжувати військову підтримку України, незважаючи на спроби президента Росії Володимира Путіна розбити західну єдність за допомогою енергетичного шантажу.
«Для Західних урядів, які стали жертвою власної політики залежності від російських енергоносіїв потрібно буде не лише підтримувати Україну, але і пояснити своїм виборцям, що це – не лише українська боротьба, за виживання бореться весь Західний світ, а Україна платить найбільшу ціну за європейське майбутнє та безпеку в регіоні Чорного моря», – каже Сескурія. Вона також нагадує, що санкції щодо Росії, російської еліти, яка підтримує політику Путіна, потрібно продовжувати і посилювати.
Колишній аналітик НАТО, а нині старший науковий співробітник відділу трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики Стівен Горрелл, каже, що впродовж останніх трьох десятиліть російська програма модернізації збройних сил великою мірою стосувалася Чорноморського флоту.
Нова зброя, нові кораблі, які Росія ставила на озброєння в Чорному морі, використовувалися і в інших частинах світу. Стратегічна авіація, наприклад, з’являлася і поблизу Японії, на Північному полюсі, не кажучи вже про Середземне море і операції в Сирії.
«Командування і керування цими операціями здійснювалося з Чорноморського флоту. Логістична підтримка йшла з Новоросійська, кораблі з якого відпливали до сирійського порту Тартус», – каже Горрел.
До 2013-14 років Росія досягла тих можливостей, які вони планували. І анексія Криму стала можливою. «Вони це зробили просто тому, що могли», – каже Горрелл, і це додало Росії сил і відкрило нові перспективи – вони спробували перетворити Чорне море в «Російське озеро».
Дослідниця з британського інституту, Натія Сескурія, вважає, що українці ці намагання Росії значною мірою зупинили, але це не означає, що Росія не мріятиме далі про панування у цьому регіоні, намагаючись закріпити свій вплив у менших країнах – Молдові та Грузії, де Росія підтримує заморожені конфлікти. Питання полягає лише у тому, які можливості для цього буде мати Росія. Тому, західним країнам потрібно вже зараз будувати довгострокову стратегію.
На думку Бена Годжеса, невдалі військові дії росіян в Україні призвели до того, що її вплив у Чорноморську регіоні, не лише військовий, але і політичний, економічний, і, особливо, енергетичний, буде зменшуватися, і постає питання, що Росія збирається робити далі.
Чому це важливо для Америки і що вона може зробити?
Як вважає Натія Сескурія, попри те, що Туреччина, Болгарія та Румунія є членами НАТО, альянс не мав послідовної стратегії в регіоні. І лише останні документи альянсу, такі як нова стратегія, ухвалена цього року, врешті визнала значення цього регіону в загальній стратегії НАТО. Вона вважає, що рішення президента Байдена продати Туреччині літаки F16 допоможуть послабити напругу між союзниками і покращить співпрацю між чорноморськими членами НАТО. Також, у звіті, який готує Центр аналізу європейської політики, йтиметься про довгострокову підтримку країн чорноморського регіону, які не є членами альянсу – України та Грузії, чиєму існуванню загрожує російська політика в регіоні.
На думку колишнього генерала Бена Годжеса, діяльність Росії в Чорноморському регіоні не припиниться і матиме серйозні наслідки для Сполучених Штатів, НАТО та європейської безпеки. Тому у відповідь Захід має розробити комплексну стратегію забезпечення довгострокового майбутнього регіону. Тому він підтримує кроки сенаторів Джін Шахін і Міта Ромні, які у липні оприлюднили новий двопартійний законопроект про створення стратегії США у Чорноморському регіоні.
Українська дослідниця Іванна Кузь наголошує на тому, що така пропозиція в американському Конгресі висловлюється вперше, і вона важлива тим, що допомога, яку зараз надають регіону США, і в першу чергу Україні, буде оформлена в довгострокову стратегію, що включає економічну співпрацю, торгівлю, енергетичну співпрацю, а тому виходить за межі суто військових питань.
Дослідниця наголосила на тому, що важливо також боротися з російською дезінформацією в регіоні, а також дезінформацією про регіон – американським політикам буде потрібно доносити його важливість для американських виборців та платників податків. «Відверто кажучи, не завжди було просто пояснювати, чому потрібно було допомагати Україні, а у випадку цілого регіону це буде ще складніше завдання», – вважає Кузь.
Говорячи про рекомендації Центру аналізу європейської політики, колишній генерал Бен Годжес каже, що значна їхня частина стосуватиметься НАТО, адже альянс не використовує всіх свої можливостей в регіоні, які надає йому Конвенція Монтре щодо проходу в Чорне море кораблів інших держав, які не належать до регіону. Також, на його думку, нинішня війна в Україні показала, наскільки сильно регіон потребує протиракетної оборони – не лише для критичних об’єктів інфраструктури, але і для захисту цивільного населення.
Аналітик Стівен Горрелл попереджає, що рано чи пізно гучнішими стануть голоси про те, що Захід має подбати про себе більше і менше займатися проблеми віддалених регіонів, яким для більшості країн НАТО є Чорноморський регіон.
«Вже зараз ми бачимо, що навіть зброя, яку передають зі складів, стає проблемою для багатьох членів НАТО. Постане питання, як поповнити запаси в середньо і довгостроковій перспективі», – каже Горрелл.
Тому, на його думку, яку поділяють автори звіту, який з'явиться наприкінці цього місяця, є «справжні довгострокові зобов'язання» щодо регіону з боку НАТО, очолити які мають Сполучені Штати.
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Успіхи українців у контрнаступі - вагомий аргумент для надання більшої військової допомоги, вважають експерти
Опитані "Голосом Америки" вашингтонські експерти висловили припущення, що успіхи українців у контрнаступі можуть стати вагомим аргументом у наданні військової допомоги від США швидше та у більшому обсязі.
Так, зокрема, вважає президент американської ради зовнішньої політики Герман Пірхнер. Він наголошує, що у світлі успішного наступу вже неможливо стверджувати, що українські військові можуть бути нездатні оперувати певним сучасним озброєнням, - аргумент, який часто використовувався проти надання певних видів озброєння.
"У США і на Заході завжди були голоси, які сумнівались в тому, на що здатна Україна: "Україна паде за три дні", "ми дамо їм зброю, - але чи вміють вони нею користуватися?", "чи буде ця зброя ефективною?" Ви чули усі ці аргументи. І я думаю, що зараз, з успіхом наступу в районі Харкова та Херсона, люди, які казали, що "ми не повинні давати Україні більше зброї, тому що вони не можуть її використовувати", - я думаю, що вони втратили свої аргументи. Зараз настав час діяти для Блінкена та для військових, які виступають за те, щоб Україні надали достатньо озброєння для широкомасштабного наступу. Зараз їхні вимоги та аргументи мають більше сили", - пояснює він у коментарі для Української служби "Голосу Америки" Пірхнер.
Успішний контрнаступ ЗСУ може зокрема, вплинути на виділення додаткового траншу Україні, про який просить Білий Дім, - стверджує Конор Савой, старший науковий співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
"По-перше, я вважаю, що візит Блінкена - це, очевидно, сигнал про стабільну підтримку від Сполучених Штатів у цей час, особливо враховуючи, що Україна здійснює серію масштабних контратак проти російських військ. І, по-друге: цей візит пов’язаний також із новим пакетом безпекової та економічної допомоги для України та інших партнерів у регіоні", - сказав Савой в коментарі для "Голосу Америки".
Нагадаємо, що 2-го вересня Адміністрація Байдена звернулась до Конгресу США із проханням схвалити виділення 11,7 мільярдів доларів на додаткову безпекову та економічну допомогу для України. У Білому Домі заявляють, що попередні транші вичерпуються. Нові кошти необхідні для безперервної підтримки України протягом перших трьох місяців 2023-го фінансового року, який починається на початку жовтня.
"Нинішній контрнаступ показує кілька речей іншим державам. По-перше, це свідчить про те, що Україна продовжує боротися. А також Україна добре використовує озброєння, яке надали Сполучені Штати та інші союзники. Якщо ви подивитесь на те, що відбувалось протягом останніх кількох тижнів перед початком контратаки, то Україна добре використовувала системи HIMARS та інші артилерійські системи великої дальності, які ми надали. І це дає їм змогу досягати нинішніх перемог", - додає Савой.
Водночас, вплив вдалого українського контрнаступу на Росію світ бачить вже зараз, вважає Люк Коффі, старший науковий співробітник Інституту Гудзона. У першу чергу, це стосується стратегічних рішеннь російської армії. За словами Коффі, російські удари по Харківській ТЕЦ та по цивільній інфраструктурі ввечері 11-го вересня є ознакою відчаю російського воєнного командування та черговою спробою залякати українців.
"Останні російські атаки на цивільну інфраструктуру, електростанції та гідростанції є ознакою відчаю. Такі вчинки роблять, коли знають, що програють на полі бою. Жоден розумний воєначальник не запропонує використати балістичні ракети вартістю 30 мільйонів доларів, щоб на кілька годин вимкнути електромережу України. Але це саме те, що ми бачимо зараз", - сказав у коментарі для англомовної служби "Голосу Америки" Коффі.
Що стосується політичного впливу на Володимира Путіна, то його позиції і вплив дійсно похитнулись. Водночас, для України це не обов'язково матиме позитивні наслідки, стверджує Коффі. За його словами, найближче оточення очільника Кремля обурене не самою війною, а відсутністю прогресу в цій війні та слабкою позицією РФ.
"Я не дуже впевнений, що зараз режим Путіна під загрозою. Проте серед західних держав є розмови, що, можливо, його скинуть, і це авжеж, буде добре. Але я вважаю, що якщо на цьому етапі Володимира Путіна дійсно скинуть, то це станеться лише тому, що його найближче коло вважає, що він неправильно веде війну. Що якби хтось інший керував, у них не було б цих невдач. Саме тому вони б його замінили. І аж ніяк не тому, що вони раптом стали, знаєте, такими джефферсонівськими демократами за одну ніч", - каже Коффі.
Раніше, в понеділок, 12-го вересня, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці досягли "значного прогресу" у своїй контрнаступальній операції, але "передбачати, як це піде далі іще зарано".
Дивіться також: Як на Заході коментують успіхи ЗСУ.
МВФ виділив Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Ґеорґієвою 13 вересня.
«Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твітері.
Сама Ґеорґієва назвала «відмінною» розмову з президентом України.
«Ми обговорили, як МВФ може надалі підтримувати Україну, та погодилися шукати шляхи наростити нашу фінансову та політичну взаємодію з Україною з використанням всіх доступних нам інструментів», – повідомила очільниця МВФ.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку вересня заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що одним із пріоритетів для України є домовитися про старт нової великої програми співпраці з МВФ.
- Голос Америки
Значний прогрес, але святкувати перемогу рано - у США коментують контрнаступ ЗСУ
Українці досягли “значного прогресу” у своїй контрнаступальній операції, - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, це стало можливим, серед іншого, дякуючи західній підтримці.
“Те, що вони зробили, це було дуже добре сплановано, і це звісно завдячуючи надзвичайній допомозі з боку США та багатьох інших країн у плані, щоб Україна отримала техніку, яку потребує, щоб виконати цю наступальну операцію з єдиною чіткою метою - повернути землю, яка була відібрана російською агресією. Думаю, ще рано передбачити, як це піде далі, але ми бачимо надзвичайний прогрес в українців, особливо на північному сході. І це результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше - це результат сміливості та стійкості ЗСУ та українського народу. Вони повністю змінюють ситуацію”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства США.
Блінкен наголосив на відмінності у мотивації бійців України та Росії.
“Фундаментально, українці борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там знаходяться, не за це воюють. Україна не їхня, Україна не належить Росії. Україна належить українському народу”, - сказав Держсекретар США 12 вересня під час візиту до Мексики.
Сенатор-демократ Крис Кунс, член комітету з міжнародних відносин, також звертає увагу, що перші значні успіхи на полі бою в Україні сталися завдяки високоточній зброї, яку Україна отримала від США та інших західних країн.
«Вони там, вони на полі бою, і вони змінюють ситуацію», - сказав сенатор Кунс. За його словами, воїни ЗСУ “високомотивовані”, які максимально використовують зброю, але саме HIMARS дозволили українцям “різко змінити ситуацію”.
Більше про реакцію американських законодавців читайте тут.
Американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, вважає, що перемогу святкувати українцям ще рано. В інтерв’ю виданню Associated Press він наголосив, що Росія все ще має достатньо ресурсів для ведення війни і продовжує контролювати ще значні території України.
“Я згоден з тим, що поки рано щось говорити, тому що Росія все ще має карти, які вона може розіграти”, - говорить Брідлав. За його словами, “Україна зараз явно здійснює суттєві зміни на сході та півночі. Я вірю, якщо Захід належним чином озброїть Україну, вони зможуть втримати ці свої здобутки».
Зима, що наближається, на думку Брідлава, може стати одним із найбільших викликів цієї війни.
Генерал Філіп Брідлав: “Попри те, що військові Путіна були побиті на військовому фронті, його велика карта, ймовірно, буде зіграна на тому, чи зможе Європа втриматися разом протягом зими, яку пан Путін збирається зробити дуже складною для європейців”.
“Гадаю, пан Путін відчайдушно намагається протриматися до зими, його велика надія полягає в тому, щоб відокремити європейський народ від їхнього політичного керівництва»”, - вважає генерал у відставці Брідлав.
Напередодні посадовець із Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що США розглядають питання потреб України у майбутньому, зокрема, забезпечення більш інтенсивної бойової підготовки для більших українських підрозділів. За словами посадовця, нинішня бойова підготовка у США зосереджена переважно на тренуваннях, як поводитись із конкретною зброєю, для невеликих груп військових.
Пентагон також розглядає можливість надіслати в Україну додаткові системи ППО, ударні та розвідувальні безпілотники.
Більше про закритий брифінг та реакцію Пентагону читайте тут.
Раніше офіційні особи у США заявили, що надали українцям інформацію, яка сприяла контрнаступу. При цьому у Пентагоні відмовились коментувати, чи допомагали вони Україні розробляти стратегію, яка передбачала спочатку наступ на півдні, який відверне увагу росіян від підготовки значно більшої атаки на сході.
З початку року США надали Україні зброї та іншої військової підтримки на суму у понад 15 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Блінкен закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити будь-які військові дії
У вівторок між Вірменією та Азербайджаном спалахнули нові зіткнення, кожна сторона повідомила про жертви та звинуватила іншу у насильстві.
Вірменія заявила, що азербайджанські сили атакували кілька пунктів поблизу кордону, вбивши 49 вірменських солдатів. Азербайджан заявив, що вірменські сили обстріляли їх позиції, завдавши невизначену кількість людських втрат.
Кілька десятиліть дві країни мали конфлікт навколо регіону Нагірний Карабах, який знаходиться всередині Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами. Шеститижнева війна в 2020 році призвела до загибелі понад 6600 людей. Нагірний Карабах та територія навколо нього перейшла під контроль Азербайджану.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав обидві сторони «негайно припинити будь-які військові дії», зазначивши в заяві, що військового вирішення конфлікту немає.
МЗС Росії також закликало Вірменію та Азербайджан вирішити конфлікт політико-дипломатичним шляхом.
Франція планує порушити тему збройних зіткнень між Вірменією та Азербайджаном на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомив Рейтерс із посиланням на офіс президента Франції Еммануеля Макрона.
Франція, США та Росія співголовують у Мінській групі, яка є посередником у переговорах між Вірменією та Азербайджаном.
Матеріал є перекладом з англійської служби новин Голосу Америки. Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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