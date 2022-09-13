Значний прогрес, але святкувати перемогу рано - у США коментують контрнаступ ЗСУ

Українці досягли “значного прогресу” у своїй контрнаступальній операції, - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, це стало можливим, серед іншого, дякуючи західній підтримці.

“Те, що вони зробили, це було дуже добре сплановано, і це звісно завдячуючи надзвичайній допомозі з боку США та багатьох інших країн у плані, щоб Україна отримала техніку, яку потребує, щоб виконати цю наступальну операцію з єдиною чіткою метою - повернути землю, яка була відібрана російською агресією. Думаю, ще рано передбачити, як це піде далі, але ми бачимо надзвичайний прогрес в українців, особливо на північному сході. І це результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше - це результат сміливості та стійкості ЗСУ та українського народу. Вони повністю змінюють ситуацію”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства США.

Блінкен наголосив на відмінності у мотивації бійців України та Росії.

“Фундаментально, українці борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там знаходяться, не за це воюють. Україна не їхня, Україна не належить Росії. Україна належить українському народу”, - сказав Держсекретар США 12 вересня під час візиту до Мексики.

Сенатор-демократ Крис Кунс, член комітету з міжнародних відносин, також звертає увагу, що перші значні успіхи на полі бою в Україні сталися завдяки високоточній зброї, яку Україна отримала від США та інших західних країн.

«Вони там, вони на полі бою, і вони змінюють ситуацію», - сказав сенатор Кунс. За його словами, воїни ЗСУ “високомотивовані”, які максимально використовують зброю, але саме HIMARS дозволили українцям “різко змінити ситуацію”.

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Американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, вважає, що перемогу святкувати українцям ще рано. В інтерв’ю виданню Associated Press він наголосив, що Росія все ще має достатньо ресурсів для ведення війни і продовжує контролювати ще значні території України.

“Я згоден з тим, що поки рано щось говорити, тому що Росія все ще має карти, які вона може розіграти”, - говорить Брідлав. За його словами, “Україна зараз явно здійснює суттєві зміни на сході та півночі. Я вірю, якщо Захід належним чином озброїть Україну, вони зможуть втримати ці свої здобутки».

Зима, що наближається, на думку Брідлава, може стати одним із найбільших викликів цієї війни.

Генерал Філіп Брідлав: “Попри те, що військові Путіна були побиті на військовому фронті, його велика карта, ймовірно, буде зіграна на тому, чи зможе Європа втриматися разом протягом зими, яку пан Путін збирається зробити дуже складною для європейців”.

“Гадаю, пан Путін відчайдушно намагається протриматися до зими, його велика надія полягає в тому, щоб відокремити європейський народ від їхнього політичного керівництва»”, - вважає генерал у відставці Брідлав.

Напередодні посадовець із Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що США розглядають питання потреб України у майбутньому, зокрема, забезпечення більш інтенсивної бойової підготовки для більших українських підрозділів. За словами посадовця, нинішня бойова підготовка у США зосереджена переважно на тренуваннях, як поводитись із конкретною зброєю, для невеликих груп військових.

Пентагон також розглядає можливість надіслати в Україну додаткові системи ППО, ударні та розвідувальні безпілотники.

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Раніше офіційні особи у США заявили, що надали українцям інформацію, яка сприяла контрнаступу. При цьому у Пентагоні відмовились коментувати, чи допомагали вони Україні розробляти стратегію, яка передбачала спочатку наступ на півдні, який відверне увагу росіян від підготовки значно більшої атаки на сході.

З початку року США надали Україні зброї та іншої військової підтримки на суму у понад 15 мільярдів доларів.