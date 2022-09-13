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- Голос Америки
Значний прогрес, але святкувати перемогу рано - у США коментують контрнаступ ЗСУ
Українці досягли “значного прогресу” у своїй контрнаступальній операції, - заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, це стало можливим, серед іншого, дякуючи західній підтримці.
“Те, що вони зробили, це було дуже добре сплановано, і це звісно завдячуючи надзвичайній допомозі з боку США та багатьох інших країн у плані, щоб Україна отримала техніку, яку потребує, щоб виконати цю наступальну операцію з єдиною чіткою метою - повернути землю, яка була відібрана російською агресією. Думаю, ще рано передбачити, як це піде далі, але ми бачимо надзвичайний прогрес в українців, особливо на північному сході. І це результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше - це результат сміливості та стійкості ЗСУ та українського народу. Вони повністю змінюють ситуацію”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства США.
Блінкен наголосив на відмінності у мотивації бійців України та Росії.
“Фундаментально, українці борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там знаходяться, не за це воюють. Україна не їхня, Україна не належить Росії. Україна належить українському народу”, - сказав Держсекретар США 12 вересня під час візиту до Мексики.
Сенатор-демократ Крис Кунс, член комітету з міжнародних відносин, також звертає увагу, що перші значні успіхи на полі бою в Україні сталися завдяки високоточній зброї, яку Україна отримала від США та інших західних країн.
«Вони там, вони на полі бою, і вони змінюють ситуацію», - сказав сенатор Кунс. За його словами, воїни ЗСУ “високомотивовані”, які максимально використовують зброю, але саме HIMARS дозволили українцям “різко змінити ситуацію”.
Більше про реакцію американських законодавців читайте тут.
Американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який був головним командувачем НАТО з 2013 по 2016 роки, вважає, що перемогу святкувати українцям ще рано. В інтерв’ю виданню Associated Press він наголосив, що Росія все ще має достатньо ресурсів для ведення війни і продовжує контролювати ще значні території України.
“Я згоден з тим, що поки рано щось говорити, тому що Росія все ще має карти, які вона може розіграти”, - говорить Брідлав. За його словами, “Україна зараз явно здійснює суттєві зміни на сході та півночі. Я вірю, якщо Захід належним чином озброїть Україну, вони зможуть втримати ці свої здобутки».
Зима, що наближається, на думку Брідлава, може стати одним із найбільших викликів цієї війни.
Генерал Філіп Брідлав: “Попри те, що військові Путіна були побиті на військовому фронті, його велика карта, ймовірно, буде зіграна на тому, чи зможе Європа втриматися разом протягом зими, яку пан Путін збирається зробити дуже складною для європейців”.
“Гадаю, пан Путін відчайдушно намагається протриматися до зими, його велика надія полягає в тому, щоб відокремити європейський народ від їхнього політичного керівництва»”, - вважає генерал у відставці Брідлав.
Напередодні посадовець із Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що США розглядають питання потреб України у майбутньому, зокрема, забезпечення більш інтенсивної бойової підготовки для більших українських підрозділів. За словами посадовця, нинішня бойова підготовка у США зосереджена переважно на тренуваннях, як поводитись із конкретною зброєю, для невеликих груп військових.
Пентагон також розглядає можливість надіслати в Україну додаткові системи ППО, ударні та розвідувальні безпілотники.
Більше про закритий брифінг та реакцію Пентагону читайте тут.
Раніше офіційні особи у США заявили, що надали українцям інформацію, яка сприяла контрнаступу. При цьому у Пентагоні відмовились коментувати, чи допомагали вони Україні розробляти стратегію, яка передбачала спочатку наступ на півдні, який відверне увагу росіян від підготовки значно більшої атаки на сході.
З початку року США надали Україні зброї та іншої військової підтримки на суму у понад 15 мільярдів доларів.
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МВФ виділив Україні 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Ґеорґієвою 13 вересня.
«Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України», – прокоментував Зеленський у своєму твітері.
Сама Ґеорґієва назвала «відмінною» розмову з президентом України.
«Ми обговорили, як МВФ може надалі підтримувати Україну, та погодилися шукати шляхи наростити нашу фінансову та політичну взаємодію з Україною з використанням всіх доступних нам інструментів», – повідомила очільниця МВФ.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку вересня заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що одним із пріоритетів для України є домовитися про старт нової великої програми співпраці з МВФ.
- Голос Америки
Блінкен закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити будь-які військові дії
У вівторок між Вірменією та Азербайджаном спалахнули нові зіткнення, кожна сторона повідомила про жертви та звинуватила іншу у насильстві.
Вірменія заявила, що азербайджанські сили атакували кілька пунктів поблизу кордону, вбивши 49 вірменських солдатів. Азербайджан заявив, що вірменські сили обстріляли їх позиції, завдавши невизначену кількість людських втрат.
Кілька десятиліть дві країни мали конфлікт навколо регіону Нагірний Карабах, який знаходиться всередині Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами. Шеститижнева війна в 2020 році призвела до загибелі понад 6600 людей. Нагірний Карабах та територія навколо нього перейшла під контроль Азербайджану.
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав обидві сторони «негайно припинити будь-які військові дії», зазначивши в заяві, що військового вирішення конфлікту немає.
МЗС Росії також закликало Вірменію та Азербайджан вирішити конфлікт політико-дипломатичним шляхом.
Франція планує порушити тему збройних зіткнень між Вірменією та Азербайджаном на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомив Рейтерс із посиланням на офіс президента Франції Еммануеля Макрона.
Франція, США та Росія співголовують у Мінській групі, яка є посередником у переговорах між Вірменією та Азербайджаном.
Матеріал є перекладом з англійської служби новин Голосу Америки. Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
«Росія не дочекається, щоб міжнародна спільнота покинула Україну» - Пентагон
Західна підтримка України в її боротьбі з російською агресією залишається непохитною і це не зміниться, незважаючи на дії Росії заявив на брифінгу високопосадовець в Пентагоні.
«Росія повинна зрозуміти, що міжнародна спільнота стоїть за Україною, що Росія не може розраховувати на те, що вона якимось чином протримається і чекатиме, поки міжнародна спільнота ослабне», – сказав високопоставлений чиновник Пентагону під час закритого брифінгу для преси у понеділок, 12 вересня.
Російські війська на Харківщині відступають через кордон
За даними Пентагону, на території Харківської області російські війська відступили під натиском українців та відійшли на північ і схід, багато з них перейшли кордон з Росією.
«Українські сили, ймовірно, взяли під контроль Куп'янськ та Ізюм, а також менші села», - сказав він та повідомив, що до Міністерства оборони США надходять «неофіційні повідомлення про покинуту російську техніку, що може свідчити про дезорганізацію російського командування та управління».
Російські війська продовжують зосереджувати зусилля від Сіверська до Бахмута, сказав він, припустивши, що саме Бахмут є центром, де російські сили намагаються закріпитися. У Пентагоні продовжують спостерігати інтенсивне використання артилерії та авіаударів з блоку росіян.
У районі Херсона, сказав високопосадовець Пентагону, вони продовжують спостерігати «навмисні та вивірені операції з боку українців, які включають помірний рух вперед», - повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін.
Українці майстерно використовують нову техніку, можливе постачання винищувачів
Чиновник Пентагону відзначив, наскільки ефективно українські військові використовують бронетехніку в рамках поточного контрнаступу. Крім того, використовуючи таку високоточну зброю як HIMARS, Україна змушує Росію реагувати, змінюючи динаміку на полі бою.
За його словами, США вважають, що підхід США до допомоги Україні в її протистоянні російської агресії є успішним, а останні обговорення контактної групи по Україні на авіабазі Рамштайн в Німеччині мали «сильний акцент» на розбудові можливостей України в середньостроковій та довгостроковій перспективі.
У цих часових рамках, вважають у Пентагоні, необхідно розглянути питання постачання Україні винищувачів.
Наступом на Харківщині керують самі українці
Відповідаючи на питання щодо підтримки США українського наступу на Харківському напрямку, він відповів, що вони перебувають у тісному контакті з українськими військовими.
«Ми, звичайно, надаємо їм інформацію про умови, але врешті-решт це український вибір. Українські військові, українське політичне керівництво прийняли рішення про те, як вести цей контрнаступ».
Також він розповів, що, за їхньою інформацією, Росія отримала кілька безпілотників з Ірану та зв'язалася з Північною Кореєю щодо артилерії. Але у них немає нової інформації щодо спроб Росії оснастити новою зброєю свій контингент в Україні.
Росія зробила прорахунки щодо власних спроможностей
За його словами, Росія «зробила низку справді величезних прорахунків», не лише щодо підтримки світовим співтовариством України, а й щодо власних спроможностей. Виглядає, що її військове керівництво не усвідомлювало слабкостей російської армії. У США побачили, як ці слабкості проявляються зі самого початку військового вторгнення – у невдачі досягнення початкової мети – захоплення Києва та повалення уряду.
За його словами, це було лише питанням часу, коли ці проблеми - можливості солдатів, матеріально-технічного забезпечення та командування - почали проявлятися на східному напрямку, де росіяни, на їхню думку, мали перевагу.
США стежать за обстрілами ЗАЕС
Крім того, представник Пентагону зазначив, що США продовжують спостерігати за обстрілами поблизу ЗАЕС. За їхніми даними, протягом останніх кількох днів Росія посилила авіаудари по кількох областях України, що призвело до відключення електроенергії.
Жодна зі сторін не контролює авіапростір над Україною, сказав він, відповідно до повідомлення кореспондента «Голосу Америки».
Коли його запитали про можливий наступ українських військових на Крим, представник Пентагону відповів, що «ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України», очевидно, звертаючись до офіційної політики США невизнання спроби російської анексії Криму.
Він зазначив, що Росія має понад десяток кораблів у Чорному морі, включно з кораблями, оснащеними ракетами «Калібр», які брали участь у авіаударах по Україні. Втім, рух кораблів із зерном із чорноморських портів України продовжується.
За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, український наступ був добре спланований та зміг відбутися завдяки військовому оснащенню з боку США.
«Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно, вони користувалися значною підтримкою Сполучених Штатів та багатьох інших країн у тому, щоб переконатися, що Україна має в своїх руках обладнання, необхідне для проведення цього контрнаступу», – сказав Блінкен під час прес-конференції в Мехіко-Сіті. На його думку, війна в Україні триватиме деякий час, оскільки Росія все ще має значні військові можливості.
Росії знадобляться роки, щоб відновити втрачений потенціал – британська розвідка
За даними Міністерства оборони Великої Британії, із Харківської області протягом останнього тижня були виведені частини 1-ї гвардійської танкової армії, які підпорядковуються Західному військовому округу Російської федерації.
Ще на початковому етапі вторгнення, повідомляє британська розвідка, вони зазнали значних втрат і не були повністю відновлені до початку українського контрнаступу в Харківській області. Перша гвардійська танкова армія «була однією з найпрестижніших російських армій, призначена для оборони Москви та для проведення контрударів у разі війни з НАТО». На думку британського уряду, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку місяця українські військові звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і контрнаступ продовжується. Це, за підрахунками західних оглядачів, більше, ніж російська армія могла захопити за п'ять місяців широкомасштабної війни.
У суботу, 10 вересня, Міністерство оборони Росії вперше від початку наступу українських сил на Харківському напрямку непрямо підтвердило відступ, назвавши це «перегрупуванням» російських сил.
Деяка інформація надійшла від Reuters, Радіо Свобода.
Королева Єлизавета ІІ та Україна. Відео
Королева Єлизавета ІІ перебувала на троні понад 70 років, і за цей час вона неодноразово висловлювала підтримку Україні.
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