В середу суд Вашингтона визначиться з додатковим покаранням для Манафорта

13 березня колишньому очільнику передвиборчої кампанії Дональда Трампа та колишньому раднику Януковича Полу Манафорту буде призначене покарання в суді Вашингтона.

Суддя Емі Берман Джексон має призначити покарання Манафорту за такі злочини, як змова проти США і змова з метою перешкоджання правосуддю, пов'язані з його прихованим лобізмом на користь українських клієнтів.

Нове покарання буде винесено на додаток до відносно м'якого рішення у 47 місяців в'язниці, які Манафорт отримав минулого тижня від іншого суду в Вірджинії за банківське та податкове шахрайство.

Максимальний строк ув'язнення за новим вироком може скласти до десяти років. Судя Джексон також визначить, чи будуть терміни покарання додаватись один до одного, або враховуватись одночасно.

Манафорт вже визнав свою провину в цих злочинах а також у змові з метою відмивання коштів, податкового шахрайства, а також у міжнародному лобізмі без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.

Однак, як встановила суддя, він порушив умови співпраці. Минулого місяці суддя Джексон встановила, що Манафорт навмисно брехав прокурорам і звільнила сторону обвинувачення від зобов'язань в рамках угоди про співпрацю з підозрюваним.

Манафорт від перебування повного терміну ув'язнення може врятувати президентське помилування, пишуть у ЗМІ. Трамп прихильно ставиться до Манафорта, передають американські ЗМІ видання The Daily Beast, посилаючись на інформацію від осіб з близького оточення президента. Однак, президент Трамп не надав чіткої відповіді на питання про можливе помилування Манафорта. "Ми це не обговорювали", - заявив Трамп у п'ятницю журналістам.

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